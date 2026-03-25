¿El evento del año? Westcol confirma entrevista histórica con Gustavo Petro y Álvaro Uribe

El ecosistema digital colombiano está a punto de presenciar un hito sin precedentes. WestCOL, el streamer número uno del país, ha confirmado a través de sus historias de Instagram que sostendrá encuentros cara a cara con las dos figuras más influyentes de la política nacional: el actual presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Puedes leer: Velada del Año 6: quiénes pelean, fecha, hora en Colombia y todo lo que debes saber

Estas conversaciones, que serán transmitidas en exclusiva por la plataforma Kick, prometen abrir una nueva etapa en la relación entre los líderes políticos y las audiencias digitales, rompiendo con los formatos tradicionales de la televisión y la radio.



Cita en la Casa de Nariño: ¿Cuándo y a qué hora ver a Petro?

El primer gran encuentro de este ciclo histórico tendrá lugar este mismo jueves 26 de marzo. WestCOL se desplazará hasta la sede presidencial en Bogotá para conversar directamente con el presidente Gustavo Petro.



La transmisión se realizará en tiempo real y los seguidores podrán conectarse para ver el debate y las preguntas del streamer en los siguientes horarios:



Fecha: Jueves 26 de marzo de 2026.

Jueves 26 de marzo de 2026. Hora: 6:00 PM (Hora Colombia).

6:00 PM (Hora Colombia). Plataforma: kick.com

Este evento desde la Casa de Nariño marca un momento disruptivo, pues es la primera vez que un creador de contenido de este calibre entra al despacho presidencial para un "stream" en vivo de larga duración.

WestCOL confirma entrevista histórica con Gustavo Petro y Álvaro Uribe

El turno de Álvaro Uribe: Encuentro en mayo

La agenda no termina con el actual mandatario. WestCOL también confirmó que la "balanza" se equilibrará pocas semanas después. Durante el mes de mayo, el creador de contenido visitará la finca de Álvaro Uribe para una segunda entrevista de alto impacto.

Aunque la fecha exacta de este segundo encuentro aún está por definirse, se espera que mantenga el mismo formato de transmisión en vivo por Kick, permitiendo que la audiencia interactúe y conozca de cerca la visión del líder del Centro Democrático en un ambiente mucho más personal y relajado.

Publicidad

Puedes leer: Westcol rompe el silencio y confiesa la difícil situación que vive: “No puedo parar”



¿Por qué este evento es tendencia número uno?

La importancia de estas entrevistas radica en la capacidad de WestCOL para movilizar a millones de jóvenes que, por lo general, se sienten alejados de la política convencional. Al llevar a figuras como Petro y Uribe a su terreno (el streaming), se genera un puente directo de comunicación que podría cambiar la forma en que se hace campaña y opinión pública en Colombia de ahora en adelante.