El extraño gesto de Gustavo Petro en las urnas que desató críticas

El presidente Gustavo Petro acudió a las urnas durante la jornada electoral de marzo, pero un detalle en el momento de recibir los tarjetones llamó la atención de quienes seguían el proceso.

Gustavo Petro extraño gesto
Gustavo Petro votando
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de mar, 2026

La jornada electoral en Colombia tuvo uno de sus momentos más comentados cuando el presidente Gustavo Petro acudió a votar y realizó un gesto que no pasó desapercibido. El mandatario participó en la votación, pero decidió no pedir uno de los tarjetones disponibles para los ciudadanos durante la jornada.

De acuerdo con lo observado durante su participación en las urnas, Petro votó únicamente con dos de los tres tarjetones que podían solicitar los electores. El jefe de Estado no pidió el correspondiente a la consulta interpartidista que se desarrollaba de manera paralela en estas elecciones.

Este detalle llamó la atención porque, aunque los ciudadanos pueden solicitar o no los tarjetones de consulta según su interés político, el hecho de que el presidente optara por no hacerlo generó múltiples interpretaciones y comentarios en redes sociales y en distintos sectores políticos.

El detalle del tarjetón que Petro no solicitó

Durante la jornada, los votantes tenían la posibilidad de recibir tres tarjetones distintos: los correspondientes a las votaciones principales y el destinado a la consulta interpartidista. Sin embargo, cada ciudadano podía decidir si participaba o no en dicha consulta, por lo que el documento solo se entrega si el elector lo solicita.

En el caso del presidente, al momento de votar no pidió ese tercer tarjetón. De esta manera, su participación se limitó a las votaciones principales de la jornada electoral.

La escena fue registrada por cámaras y difundida rápidamente en redes sociales, donde varios usuarios comenzaron a comentar el gesto del mandatario y a debatir sobre su significado político. Algunos interpretaron la decisión como una señal frente a las consultas partidistas, mientras que otros recordaron que la participación en estos procesos es completamente voluntaria para los votantes.

Portadas la kalle pagina web (30).jpg
Gustavo Petro votando
Foto: AFP

Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que el procedimiento está contemplado dentro de las reglas electorales: los ciudadanos pueden elegir si participan o no en las consultas interpartidistas y, por lo tanto, pueden decidir no recibir el tarjetón correspondiente.

El episodio se sumó a otros momentos destacados de la jornada electoral, que marcó el inicio de un nuevo ciclo político en el país y que comienza a perfilar el panorama rumbo a los procesos electorales que continuarán desarrollándose en Colombia en los próximos meses.

