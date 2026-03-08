Arranque polémico de elecciones: fuerte cruce entre Petro y el registrador

El ambiente político en Colombia comenzó a calentarse desde temprano en el camino hacia las elecciones de 2026. El presidente Gustavo Petro protagonizó un duro intercambio con el registrador nacional Hernán Penagos, luego de que ambos expusieran posiciones opuestas sobre la forma en que deben manejarse algunos procedimientos durante la jornada electoral.

La discusión se originó principalmente por las instrucciones relacionadas con el diligenciamiento de los formularios E-14, documentos que utilizan los jurados de votación para registrar los resultados del conteo en cada mesa. Mientras el registrador defendió las directrices oficiales del organismo electoral, el mandatario expresó preocupaciones sobre posibles irregularidades en el proceso.

El origen del choque entre Petro y el registrador

El presidente Petro sugirió que los jurados de votación deberían marcar las casillas en blanco dentro de los formularios E-14 para evitar lo que denominó un posible “fraude procesal”. Sin embargo, esta recomendación fue contraria a la orientación dada por la Registraduría, que indicó que dichas casillas no deben marcarse cuando no haya votos registrados.

Ante las declaraciones del mandatario, Penagos respondió con firmeza al afirmar que nadie puede decirle a la Registraduría cómo organizar las elecciones, insistiendo en que la entidad cuenta con la experiencia y los protocolos necesarios para garantizar el desarrollo del proceso democrático.

El intercambio de posiciones evidenció las tensiones que rodean el inicio del calendario electoral y abrió un debate sobre la confianza en los mecanismos institucionales encargados de administrar los comicios.

Debate sobre transparencia y sistema electoral

El trasfondo del conflicto también está relacionado con cuestionamientos del presidente sobre algunos aspectos técnicos del sistema electoral, incluidos los softwares que participan en el proceso de transmisión de resultados y el papel de empresas contratadas para esa labor.

Por su parte, desde la organización electoral se ha insistido en que el sistema cuenta con controles y auditorías que permiten verificar los resultados, además de mecanismos manuales que facilitan detectar posibles inconsistencias.

El choque entre el jefe de Estado y la autoridad electoral se produce en un contexto de creciente debate político a medida que el país se acerca a nuevas elecciones legislativas y presidenciales. Analistas consideran que estas discusiones reflejan el clima de polarización que rodea el escenario político colombiano y que probablemente continuará marcando la agenda pública durante los próximos meses, mientras avanza la carrera electoral rumbo a 2026.