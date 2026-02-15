Publicidad

Gustavo Petro revela de cuánto debería ser el nuevo salario mínimo; más de $2 millones

El mandatario nacional reveló en sus redes sociales la cifra en la que debería quedar el salario mínimo para que las personas puedan vivir dignamente.

Gustavo Petro y su nueva idea del salario mínimo
Gustavo Petro revela de cuánto debería ser el nuevo salario mínimo; más de $2 millones
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de feb, 2026

La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el incremento del salario mínimo para 2026, el pasado viernes 13 de febrero generó que el mandatario nacional, Gustavo Petro, propusiera en sus redes sociales, cuál debería ser el verdadero aumento, cifra superior a la que decretó.

A través de su X, el mandatario defendió el ajuste decretado, el cual según él busca cerrar la brecha entre la productividad y el salario real. Sin embargo, también afirmó Petro que un “salario mínimo vital” para que los colombianos vivan cómodamente debería situarse en los $2.155.000 mensuales.

Puedes leer: Suspensión del decreto del salario mínimo 2026 pone en duda el precio del pasaje en Bogotá

En respuesta al mensaje que compartió el profesor de la Universidad de Denver, Daniel Ossa, afirmó que desde el año 2002, se separaron las tasas de productividad laboral y en el salario real en favor de esto último y no del ingreso del trabajador. Por lo que mencionó que: “Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2.155.000 pesos”.

Por otro lado, se conoció que el Gobierno fue enfático con las instrucciones para los empleadores. Al punto, que el ministro Antonio Sanguino recalcó que la quincena actual debe pagarse con el ajuste del 23 % del salario mínimo que rige desde el primero de enero.

¿Qué va a pasar con el salario mínimo?

El Consejo de Estado no solo suspendió el aumento del salario mínimo, sino que le otorgó al Gobierno un plazo de ocho días calendario para publicar un nuevo decreto transitorio. Este deberá determinar el porcentaje con base en los criterios técnicos de la Ley 278 de 1996, mientras se toma una decisión de fondo sobre la legalidad del acto original.

Puedes leer: Tumban salario mínimo en Colombia: ¿Bajará precio de viviendas y subsidios?

Por otro lado, se conoció que Gustavo Petro convocó al sector empresarial a la Comisión de Concertación para intentar pactar un nuevo valor antes de emitir el decreto temporal. Esto con el fin de reducir la tensión con gremios como Fenalco, que exigen seguridad jurídica y una sustentación macroeconómica rigurosa para evitar impactos negativos en el empleo formal, además de conocer que este gremio espera convencer al mandatario nacional con una cifra alrededor del 7%.

Finalmente, se conoció que el domingo 15 de febrero a las 7:00 de la noche, el presidente Gustavo Petro se dirigirá al país a través de una alocución presidencial transmitida por redes sociales y canales nacionales, con el fin de fijar la posición oficial del Gobierno frente a la suspensión del Decreto 1469 de 2025.

Mira también: Decreto de aumento de salario mínimo queda suspendido

