Tumban salario mínimo en Colombia: ¿Bajará precio de viviendas y subsidios?

Tumban salario mínimo en Colombia: ¿Bajará precio de viviendas y subsidios?

Hay cobros en Colombia que están "pegados" al salario mínimo. Te explicamos cuáles son y por qué podrías ver una rebaja en ellos.

¿Bajarán los costos de vivienda y los peajes?
Giro inesperado del salario mínimo, ¿bajarán los costos de vivienda y los peajes?
Foto: Google Maps y Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

Seguro te has preguntado qué pasa si, después de tanto lío legal, el aumento del salario mínimo termina siendo menor al que nos anunciaron en diciembre.

¿Te verías afectado solo en el sueldo o hay algo más? Pues te cuento que hay una lista de cosas que pagas a diario que podrían bajar de precio. En El Klub de La Kalle, se aclaró este panorama que a todos nos toca el bolsillo.

Aquí podrás escuchar lo que el abogado en entrevista para El Klub de La Kalle:

Hay ciertos valores en Colombia que están amarrados legalmente al salario mínimo mensual. Si el mínimo se ajusta, ellos también tienen que hacerlo.

¿Bajará el costo de las viviendas VIP y VIS tras alto en subida de salario mínimo?

El abogado Juan Pablo López nos dio ejemplos muy concretos:

“Vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario que está anclado directamente al salario mínimo también habláamos hace un par de segundos con los peajes entre otros costos”.

Esto significa que, si el salario baja, la cuota de tu casa VIS o lo que pagas al viajar por carretera también debería disminuir por pura lógica legal.

Puedes leer: Crudo mensaje de Gustavo Petro tras suspensión del salario mínimo: "Atenta contra la Vida"

Tú podrías pensar que esto es un desastre para el país, pero fíjate en el "giro" que tiene esta historia.

Algunos expertos que cita el abogado en la entrevista mencionan que, si el aumento no se queda en ese nivel tan alto (que superaba el 20% en algunos casos), el Estado colombiano podría respirar un poco más tranquilo.

¿Qué pasará con los subsidios de vivienda?

Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace apenas unos días, el diario Portafolio alertaba que el aumento del 23% en el mínimo iba a salir carísimo para las ciudades.

En Bogotá, por ejemplo, se calculaba que el mayor costo de los subsidios significaría que “cerca de 2.000 hogares dejarían de recibir este apoyo durante el año” debido a que cada subsidio saldría mucho más costoso para el Distrito.

Sin embargo, como el Consejo de Estado ya suspendió ese aumento, el panorama cambia totalmente. Al estar la vivienda de interés social “anclado directamente al salario mínimo”, como dice el abogado López, un ajuste a la baja en el salario mínimo podría "salvar" esos subsidios.

Porque si el salario no sube tanto, el costo unitario de cada ayuda no se dispara, permitiendo que el dinero alcance para más familias y no se pierdan esos 2.000 cupos que estaban en riesgo según los datos de Portafolio.

“Eso significaría un ahorro de más de 7 billones de pesos por parte del Estado y que en estos momentos donde se encuentra una crisis fiscal realmente grave podría llegar a beneficiar”.

Es decir, lo que para unos parece un retroceso, para las finanzas del país podría ser un alivio gigante en medio de la crisis.

Pero ojo, no todo es automático. La discusión ahora mismo no es si se quiere bajar el sueldo a la gente, sino si el proceso se hizo de forma correcta. Como lo dijo López en La Kalle:

“En ningún caso se ha solicitado el que se disminuya el valor del salario mínimo lo que está solicitando es motívelo y arguméntelo”. El Consejo de Estado está revisando si la tasación fue justa y técnica.

Si los costos de operación de las empresas bajan porque el salario se ajusta, la lógica económica dice que otros precios podrían seguir ese camino, pero como veremos más adelante, no siempre es una obligación para todos.

Noticias