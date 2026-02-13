Consejo de Estado pone una condición para mantener salario mínimo; ¿se salva el aumento?

El Consejo de Estado decidió suspender de forma provisional el decreto que fijó el salario mínimo para este año, y esto no es cualquier cosa.

En una charla muy clara en El Klub de La Kalle, el abogado Juan Pablo López nos aterrizó el lío: no se trata de quitarte la plata porque sí, sino de que el Gobierno haga la tarea completa.

Aquí podrás escuchar lo que el abogado en entrevista para El Klub de La Kalle:



Resulta que el decreto que salió en diciembre recibió muchas críticas porque, al parecer, no estuvo bien sustentado. El abogado López explica que lo que el alto tribunal le está diciendo al Gobierno es:

“Por favor argumente motive esa decisión que usted en su momento emitió para saber de que efectivamente está teniendo en cuenta diferentes elementos tanto micro como macroeconómicos”.

Básicamente, lo que se busca es asegurar que el aumento no fue una decisión tomada “casi que con una venda entre los ojos”, sino que responde a una realidad económica que se pueda probar con números.

Publicidad

Tú tienes que entender que esto ya ha pasado antes; no es la primera vez que un decreto presidencial de este tipo se suspende.

Puedes leer: Crudo mensaje de Gustavo Petro tras suspensión del salario mínimo: "Atenta contra la Vida"

Publicidad

Como dice el experto en La Kalle, “esto ya pasó en el pasado eh y en ese sentido pues hay que tomarlo con tranquilidad”. El punto aquí es que los economistas esperaban un aumento de entre el 10% y el 15%, pero el Gobierno se lanzó por uno más alto.

Eso no está mal de entrada, pero legalmente obliga a que la explicación sea mucho más sólida y detallada de lo que fue.

¿Qué va a pasar con el salario mínimo en Colombia?

¿Y ahora qué? Pues el reloj está corriendo. El Gobierno tiene un plazo de unos 8 días para presentar una nueva sustentación o corregir el decreto con los argumentos que el Consejo de Estado está pidiendo.

Es como si te devolvieran una tesis en la universidad porque te faltaron las fuentes. Si el Gobierno sustenta bien los factores que tuvo en cuenta para fijar ese porcentaje, el salario se mantendría.

Lo más importante que tienes que saber es que esta es una decisión de jueces, no de partidos. Juan Pablo López es muy enfático en esto:

“Esto no es una decisión política... yo los invitaría a todos y todas de que alejemos esas posiciones políticas que hoy por hoy... están un poco más vivas que nunca”.