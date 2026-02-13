¿Cuál sería el valor del salario mínimo 2026 tras la suspensión del decreto?

El Consejo de Estado de Colombia suspenció de forma provisional el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026, el cual había sido aumentado por el Gobierno nacional en un 23,7 % para dejarlo en cerca de dos millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte.

La medida obliga al Gobierno a expedir y publicar, dentro de ocho días calendario, un nuevo decreto transitorio que establezca un ajuste del salario mínimo para 2026 con una justificación económica y legal detallada. Esta nueva cifra regirá temporalmente hasta que el proceso judicial de fondo se resuelva.

¿En cuánto quedaría el salario mínimo 2026 tras la suspensión del decreto?

En medio de la negociación, uno de los escenarios que más llamó la atención fue el aumento decretado del 23,7 %, considerado uno de los más altos en décadas.



Con esta decisión, el salario mínimo para 2026 quedó alrededor de $1'750.905, y al sumarle el auxilio de transporte, cercano a $249.095, el ingreso mensual llega a casi $2'000.000, lo que representa un incremento real de entre el 24 y el 25 % frente a 2025. Esta cifra fue presentada como oficial tras no lograrse un acuerdo entre empresarios y sindicatos.



Antes de esa determinación, circulaban escenarios más técnicos. Análisis publicados por medios especializados señalaban que, si se aplicaba únicamente la fórmula tradicional de inflación más productividad, el aumento habría sido cercano al 6,4 %, dejando el salario mínimo alrededor de $1'514.000 sin auxilio de transporte.

Ese cálculo era visto por algunos expertos como un ajuste más moderado y acorde con el comportamiento de la economía.

En paralelo, durante las primeras discusiones, el presidente Gustavo Petro había puesto sobre la mesa una propuesta de incremento cercano al 11 %, que habría ubicado el salario mínimo base alrededor de $1'580.000, y con el auxilio de transporte, en un rango aproximado de $1'800.000 mensuales. Sin embargo, la falta de consenso llevó finalmente al decreto.

Tras la suspensión del decreto por parte del Consejo de Estado, no existe un nuevo valor definido del salario mínimo para 2026. La decisión judicial no fija una cifra distinta ni establece un porcentaje alternativo de aumento. El Consejo de Estado solo exige que el nuevo decreto explique de manera clara y técnica cómo se define el valor del salario mínimo, conforme a la ley.

Mientras el Gobierno expide el decreto transitorio ordenado por el alto tribunal, el salario mínimo queda en el mismo valor que se venía pagando, es decir, $ 1.750.905 pesos mensuales, sin incluir el auxilio de transporte. Ese monto sigue vigente de forma temporal y aplica para los trabajadores que ya lo reciben.

Este contexto explica por qué la cifra final está generando reacciones divididas. Mientras algunos sectores celebran el aumento como histórico y favorable para los trabajadores, otros advierten sobre los retos que implica para empresarios y para la economía en general, un debate que sigue abierto en medios y entre analistas económicos.

En consecuencia, el salario mínimo 2026 queda igual por ahora, hasta que el Gobierno publique el nuevo decreto transitorio dentro del plazo establecido.

Esta decisión evita un vacío normativo sobre el salario mínimo mientras se tramita el proceso y garantiza que no haya cambios bruscos en el pago que hacen los empleadores.

¿Por qué el Consejo de Estado suspendió el decreto del salario mínimo 2026?

La suspensión provisional se dio luego de que varias demandas presentadas cuestionaran la forma en que el Gobierno nacional fijó el aumento salarial. El alto tribunal consideró que, aunque el salario mínimo ya había comenzado a regir en enero, no se cumplió con todos los requisitos legales exigidos, entre ellos la ponderación técnica y metodológica de variables como inflación, productividad y crecimiento económico.

La Corte ordenó que el nuevo decreto transitorio debe explicar de forma clara y detallada cómo se aplican esos criterios y cuál es el análisis que sustenta el porcentaje y el valor final del salario mínimo.

Luego de la decisión, el Gobierno nacional tiene ocho días a partir del 13 de febrero de 2026 para publicar un nuevo decreto que determine el porcentaje transitorio de aumento y el valor total del salario mínimo para 2026. Esa cifra será válida hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la legalidad del decreto original.

El plazo impuesto por el alto tribunal busca que no exista un período de incertidumbre prolongado para millones de trabajadores que dependen de esta remuneración.

