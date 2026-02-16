Petro se deja pillar con una mujer en Isla Gorgona; su ex reaccionó de manera inesperada

La polémica alrededor de unas imágenes y videos en los que aparentemente aparece el presidente de Colombia, Gustavo Petro, caminando con otra mujer en la Isla de Gorgona generó un nuevo capítulo luego de que Mary Luz Herrán, exesposa del mandatario, rompiera el silencio y diera su versión sobre lo ocurrido.

Las imágenes, que se difundieron ampliamente en redes sociales, muestran a un hombre que muchos usuarios aseguraron que sería el presidente junto a una mujer caminando relajadamente por la isla, un popular destino turístico en el Pacífico colombiano.

Gustavo Petro de la mano de una mujer en la Isla Gorgona

La difusión de este material coincidió con una visita oficial del presidente a la zona, lo que encendió la curiosidad entre usuarios sobre la identidad de la mujer que lo acompaña.



Aunque algunos políticos y comentaristas han cuestionado la relevancia de la fotografía en medio de una agenda oficial, la situación trascendió rápidamente a lo personal cuando Mary Luz Herrán habló directamente sobre las imágenes durante una entrevista con la periodista Eva Rey.



Herrán, quien mantiene un perfil público y ha defendido al presidente en otros momentos, fue consultada sobre la identidad de la mujer en las fotos y el posible significado de la escena. Su respuesta fue sincera y cargada de interpretación personal:

“Yo creo que anda enamorado. Si ese es él, yo conozco como camina, pues bonito. Uno como político necesita del amor, de una persona que lo entienda”, dijo, sugiriendo que, si realmente se trata del presidente en esa compañía, no le encuentra mayor problema más allá del sentimiento de afecto.

La exesposa también comentó, en tono más general, que Petro es un hombre por el que muchas mujeres pueden sentirse atraídas por su personalidad y carácter.

“Es un hombre al que muchas mujeres pueden caer por su inteligencia; es lo que más enamora de él”, afirmó, en una frase que avivó aún más la discusión pública.

Este pronunciamiento se suma al contexto de debate que ya existía por otras publicaciones relacionadas con la imagen del presidente junto a una mujer que no es su esposa.

Por ejemplo, una candidata política salió a aclarar que no era ella quien aparecía en una foto similar y señaló que esos rumores son intentos de desinformación y ataques políticos.

