La Kalle  / Noticias  / Nación  / Petro se deja pillar con una mujer en Isla Gorgona; su ex reaccionó de manera inesperada

Petro se deja pillar con una mujer en Isla Gorgona; su ex reaccionó de manera inesperada

Las fotografías del mandatario generaron todo tipo de rumores y reacciones en redes sociales. Ante la polémica, su exesposa salió a pronunciarse sobre lo ocurrido.

Fotos de Gustavo Petro con una mujer provocaron reacción inesperada de su exesposa Mary Luz Herrán
Gustavo Petro y Mary Luz Herrán
Foto: AFP y captura de video de Desnúdate con Eva
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

La polémica alrededor de unas imágenes y videos en los que aparentemente aparece el presidente de Colombia, Gustavo Petro, caminando con otra mujer en la Isla de Gorgona generó un nuevo capítulo luego de que Mary Luz Herrán, exesposa del mandatario, rompiera el silencio y diera su versión sobre lo ocurrido.

Las imágenes, que se difundieron ampliamente en redes sociales, muestran a un hombre que muchos usuarios aseguraron que sería el presidente junto a una mujer caminando relajadamente por la isla, un popular destino turístico en el Pacífico colombiano.

Puedes leer: Crudo mensaje de Gustavo Petro tras suspensión del salario mínimo: "Atenta contra la Vida"

Gustavo Petro de la mano de una mujer en la Isla Gorgona

La difusión de este material coincidió con una visita oficial del presidente a la zona, lo que encendió la curiosidad entre usuarios sobre la identidad de la mujer que lo acompaña.

Aunque algunos políticos y comentaristas han cuestionado la relevancia de la fotografía en medio de una agenda oficial, la situación trascendió rápidamente a lo personal cuando Mary Luz Herrán habló directamente sobre las imágenes durante una entrevista con la periodista Eva Rey.

Herrán, quien mantiene un perfil público y ha defendido al presidente en otros momentos, fue consultada sobre la identidad de la mujer en las fotos y el posible significado de la escena. Su respuesta fue sincera y cargada de interpretación personal:

“Yo creo que anda enamorado. Si ese es él, yo conozco como camina, pues bonito. Uno como político necesita del amor, de una persona que lo entienda”, dijo, sugiriendo que, si realmente se trata del presidente en esa compañía, no le encuentra mayor problema más allá del sentimiento de afecto.

Puedes leer: Gustavo Petro revela de cuánto debería ser el nuevo salario mínimo; más de $2 millones

La exesposa también comentó, en tono más general, que Petro es un hombre por el que muchas mujeres pueden sentirse atraídas por su personalidad y carácter.

“Es un hombre al que muchas mujeres pueden caer por su inteligencia; es lo que más enamora de él”, afirmó, en una frase que avivó aún más la discusión pública.

Este pronunciamiento se suma al contexto de debate que ya existía por otras publicaciones relacionadas con la imagen del presidente junto a una mujer que no es su esposa.

Por ejemplo, una candidata política salió a aclarar que no era ella quien aparecía en una foto similar y señaló que esos rumores son intentos de desinformación y ataques políticos.

Mira también: Se viraliza video de Gustavo Petro hablando sobre su intimidad durante un acto público

