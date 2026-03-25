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Westcol rompe el silencio y confiesa la difícil situación que vive: “No puedo parar”

El creador de contenido se sinceró con sus seguidores en una transmisión en vivo y aseguró que atraviesa un momento difícil.

Westcol habla de su problema con el alcohol
Westcol rompe el silencio y confiesa la difícil situación que vive: “No puedo parar”
Foto: imagen tomada de @westcol
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de mar, 2026

WestCol, uno de los creadores de contenido más influyentes y vistos en redes sociales actualmente. Por medio de una de sus transmisiones en vivo por la plataforma Kick, el antioqueño confesó que no atraviesa un buen momento personal y que ha decidido buscar ayuda profesional para tratar de resolver este problema.

Según relató el influencer a sus seguidores, fue una situación en particular que lo llevó a reflexionar sobre lo ocurrido y esta fue la durante la grabación de un video junto al cantante Pipe Bueno y otros creadores de contenido. Inicialmente, todo transcurría con normalidad en el restaurante Rancho MX entre charlas y comida, las cosas se salieron de control una vez terminada la jornada laboral.

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Tanto es así que este explicó que, tras quedarse "parchando" con el cantante, comenzó a beber de manera desmedida. "Cuando pruebo mi primer shot, es como si mi cuerpo no se pudiera controlar y no puedo parar", aseguró el streamer, subrayando que esta incapacidad de detenerse es lo que más le preocupa en estos instantes.

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¿Qué decisión tomó Westcol tras su problema con la bebida?

idores que este comportamiento con la bebida lo lleva realizando por muchos años, tanto es así que tomó la decisión de acudir a terapia, esto con el fin de poder resolver la problemática desde la raíz.

“Me va a tocar buscar ayuda psicológica, que me revisen a ver qué es lo que pasa, cuál es la condición, cuál es la cura; debo ir a un psicólogo”, sentenció durante su directo y afirmó que sabe que esto puede tratarse de una enfermedad que está afectando a muchas personas.

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Por otro lado, admitió que en ocasiones él mismo desea detener su consumo, admite que la compulsión es más fuerte que su voluntad, explicando así el motivo para acudir a apoyó profesional. Hecho que provocó que su comunidad de seguidores se dividiera en redes sociales.

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Una parte expresó una profunda preocupación, instándolo a tomarse en serio el tratamiento contra el alcoholismo. No obstante, debido al estilo a menudo sarcástico y bromista de Westcol, un grupo de sus seguidores se mantiene escéptico, sugiriendo que podría tratarse de un comentario en tono de burla.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles oficiales sobre cuándo iniciará este proceso terapéutico o si Westcol se tomará un descanso de sus múltiples negocios y transmisiones para enfocarse en su salud mental.

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