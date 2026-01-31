Reina del Carnaval Gay impacta por su gran parecido a Andrea Valdiri: "Dos gotas de agua"

El ambiente festivo en Barranquilla ya se siente en el aire, y este año el Carnaval Gay 2026 ha comenzado con una fuerza mediática sin precedentes. La gran protagonista de esta edición es Coryna Anaya, quien tras ser elegida como la reina central, se ha convertido en el centro de todas las miradas no solo por su designación, sino por su impresionante belleza que muchos comparan con figuras de la farándula nacional.

Desde el momento de su presentación oficial, las redes sociales estallaron en comentarios que resaltan su similitud con la empresaria y bailarina barranquillera Andrea Valdiri.

Frases como "Idéntica a Valdiri", "Tiene un parecido a la Valdiri" y "Pensé que era ella" inundaron las plataformas digitales de la corporación.



Sin embargo, el debate no se detiene allí; otros seguidores de las fiestas carnestolendas aseguran ver en Coryna una mezcla perfecta entre la actriz Kimberly Reyes y la exreina Valerie Domínguez.



Coryna Anaya, la Reina del Carnaval Gay 2026 que es el "clon" de Andrea Valdiri Foto: Redes sociales e Instagram de Andrea Valdiri

¿Quién es Coryna Anaya, reina del Carnaval Gay 2026?

Más allá de las comparaciones físicas que la han vuelto tendencia, Coryna Anaya es una mujer con una visión clara para su reinado. A sus 26 años, esta profesional en Comercio Exterior se describe como alguien llena de sueños y con el firme propósito de que el 2026 sea un año icónico para la inclusión.

"Me comprometo a que este sea un año que va a marcar una diferencia para seguir avanzando, porque con Coryna la fiesta es más divina", afirmó la soberana, quien ha perseguido este sueño durante años.

Coryna no estará sola en esta misión. Acompañándola en el trono se encuentra Kairo González, el Rey Momo del Carnaval Gay 2026.

González, un empresario visionario y gestor cultural, asume el cargo con la responsabilidad de ser una figura representativa de la diversidad y la expresión artística en Barranquilla. Juntos, buscan proyectar una imagen de unidad y empoderamiento para la comunidad LGBTI+.

¿Qué es el Carnaval Gay?

El Carnaval Gay no es solo baile; es un símbolo de lucha que este año celebra 45 años de existencia salvaguardando la cultura. Jairo Polo, director de la Corporación Autónoma del Carnaval Gay, recordó con emoción los inicios de esta festividad:

"Antes vivíamos escondidos en las discotecas, ahora son muchos los que aplauden nuestros desfiles y eso me indica que algo se ha hecho bien".

La historia de esta fiesta está ligada a la evolución del respeto en la ciudad. Polo destacó que, en el pasado, miembros de la comunidad debían integrarse a danzas tradicionales como el Congo Grande bajo el apelativo de "las negras", ya que a las mujeres no se les permitía bailar en ese entonces.

Hoy, el respaldo institucional es evidente, contando con el apoyo de la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía Distrital, quienes promueven una política de sana convivencia e inclusión.



¿Qué eventos tiene la celebración del Carnaval Gay?

La monarquía en pleno, que incluye también a la Reina Departamental Gay, Esmeralda Fritz Pertuz, y al Rey Momo Departamental, José Luis López, ya ha definido la hoja de ruta para esta celebración corta pero intensa.

Esmeralda, oriunda de Palmar de Varela, ha enviado un mensaje de empoderamiento al afirmar que "no se necesitan medidas perfectas para ser reinas", buscando romper estigmas dentro de su población.

Los eventos principales del Carnaval Gay 2026 incluyen:

Viernes 16 de enero: Lanzamiento oficial en el auditorio de Comfamiliar sede centro a las 7:00 p. m..

Sábado 24 de enero: Izada de bandera, lectura de bando y prueba de talento en la sede de la Corporación (Barrio Los Nogales).

Viernes 30 de enero: La tradicional "Toma de la Ciudad".

Sábado 7 de febrero: La gran Noche de Guacherna por la carrera 44, seguida de la coronación de los reyes y el reinado popular en la Plaza de la Paz.

