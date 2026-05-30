Si tu mascota ensucia zona de conjunto residencial, tus vecinos podrían actuar legalmente

Si tu perro o gato ensucia las zonas comunes del conjunto residencial, tus vecinos podrían recurrir al artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Aunque compartir la vida con mascotas hace parte del día a día de miles de familias, la convivencia dentro del edificio también implica responsabilidades claras frente al cuidado de los espacios comunes.

Portales, escaleras, ascensores, paredes, jardines o pasillos hacen parte del uso compartido dentro de cualquier conjunto residencial.



Por eso, cuando alguno de estos espacios resulta afectado por suciedad frecuente o daños ocasionados por animales domésticos, la comunidad puede tomar medidas para buscar una solución.



La Ley de Propiedad Horizontal establece que propietarios y ocupantes deben respetar las instalaciones comunes y evitar su deterioro.

Aunque la norma no menciona específicamente a perros o gatos, sí deja claro que la responsabilidad recae directamente sobre sus dueños cuando no se evita que la mascota cause daños reiterados.

Conjunto residencial: qué dice el artículo 9 sobre las mascotas

El artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal señala que quienes viven en una comunidad deben mantener en buen estado los elementos comunes del edificio y actuar evitando perjuicios al resto de vecinos.

Publicidad

Esto aplica cuando un perro ensucia el portal o las escaleras, cuando un gato deja rastros constantes en zonas compartidas o incluso si una mascota provoca daños visibles en puertas, paredes o ascensores dentro del conjunto residencial.

La ley apunta directamente a la conducta del propietario. Es decir, la responsabilidad legal no corresponde al animal, sino al vecino que está a su cargo y que debe garantizar su cuidado en las zonas comunes.

Publicidad

Cuando estos episodios ocurren de manera aislada, normalmente se solucionan entre vecinos. Pero cuando la situación se repite, empieza a afectar la convivencia y genera molestias constantes, el escenario puede cambiar.

Qué puede hacer la comunidad en un conjunto residencial

Cuando los daños o la suciedad son frecuentes dentro del conjunto residencial, la comunidad tiene distintas herramientas para intervenir.

El primer paso suele ser una comunicación formal dirigida al propietario. Generalmente se realiza mediante burofax o carta certificada con acuse de recibo, solicitando el cese de la conducta, la limpieza correspondiente o la reparación de los daños ocasionados.

Si después del requerimiento el problema continúa, el presidente de la comunidad puede convocar una junta de vecinos para valorar nuevas actuaciones.

En ese punto pueden aprobarse acciones legales relacionadas con daños materiales o con actividades que alteren la convivencia dentro del edificio.

Publicidad

“Cuando la situación se repite y afecta a la convivencia vecinal, la comunidad puede iniciar varias actuaciones”, recoge la normativa aplicada en estos casos.

En escenarios más complejos, incluso un juez puede ordenar la reparación de los desperfectos ocasionados en zonas comunes, fijar compensaciones económicas o adoptar medidas adicionales si se considera que el conflicto ha escalado dentro del conjunto residencial.

Publicidad

Conjunto residencial y convivencia: tener mascota sí, pero con responsabilidades

La Ley de Propiedad Horizontal no impide tener mascotas dentro de casa. De hecho, convivir con perros y gatos forma parte de la rutina habitual en numerosos edificios y urbanizaciones.

Sin embargo, la normativa sí recuerda que conservar limpias las zonas comunes del conjunto residencial es una obligación de cada propietario.

Recoger los residuos, evitar daños en ascensores o puertas, controlar el comportamiento del animal en pasillos y mantener el buen estado de las áreas compartidas son pequeños gestos que ayudan a preservar la convivencia diaria.

Más allá de la norma, el cuidado de los espacios comunes dentro del conjunto residencial sigue siendo una de las claves para que vecinos y mascotas compartan el mismo entorno de manera tranquila y organizada.

