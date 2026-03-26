Esta es la nómina oficial: así saldrá la Selección Colombia al campo contra Croacia

La Selección Colombia afronta un nuevo reto internacional al medirse ante la Selección de Croacia en un partido amistoso que genera gran expectativa entre los aficionados. Este compromiso servirá como una prueba importante en el camino hacia el Mundial de 2026, donde el equipo nacional busca consolidar su idea de juego.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llega con la intención de seguir afinando detalles tácticos y evaluar el rendimiento de sus jugadores. Más allá del resultado, el objetivo principal es medir el funcionamiento colectivo y observar alternativas en distintas posiciones del campo.

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Uno de los focos estará en James Rodríguez, quien sigue siendo un referente en la creación de juego, aportando experiencia y liderazgo dentro del equipo. A su lado, Luis Díaz aparece como una de las principales cartas ofensivas gracias a su velocidad, desequilibrio y buen momento futbolístico.



La combinación entre jugadores experimentados y jóvenes talentos será clave para enfrentar a un rival exigente como Croacia, que llega con una base sólida y un estilo de juego caracterizado por su orden táctico.

Por su parte, el equipo europeo contará con la experiencia de Luka Modrić, uno de sus principales referentes en el mediocampo. Su capacidad para manejar los tiempos del partido representa un desafío importante para Colombia.

Este duelo amistoso permitirá ver cómo responde la Tricolor ante un rival de alto nivel, lo que será fundamental para medir su capacidad de adaptación frente a diferentes estilos de juego.

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Además, el compromiso servirá para que el cuerpo técnico pruebe variantes tácticas y analice el rendimiento individual de varios jugadores que buscan ganarse un lugar en la nómina definitiva.



¿Cuál es la nómina de la Selección Colombia ante Croacia?

La alineación titular de la Selección Colombia estaría conformada por Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en defensa; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias y James Rodríguez en el mediocampo; mientras que en ataque estarían Luis Díaz y Luis Suárez.

Este partido también despierta ilusión entre los hinchas, quienes ven en este tipo de encuentros una oportunidad para empezar a perfilar el equipo que representará al país en la próxima cita mundialista.

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Con el Mundial cada vez más cerca, cada partido se convierte en una pieza clave dentro del proceso y este enfrentamiento ante Croacia no será la excepción en la preparación del combinado nacional.

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