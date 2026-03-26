LINK para ver Colombia vs. Croacia EN VIVO hoy; dónde y cómo ver el partido

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo afronta este jueves 26 de marzo uno de sus retos más exigentes antes del Mundial 2026.

Si estás buscando el link oficial para ver el partido en directo desde tu celular o computador, puedes acceder de forma segura a través del portal oficial de Gol Caracol.

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El encuentro, que mide a la 'tricolor' contra la experimentada Croacia, promete emociones fuertes y tú puedes seguirlo online y en tiempo real sin interrupciones.

¿A qué hora juega Colombia hoy vs. Croacia?

El pitazo inicial para este vibrante duelo amistoso está programado para las 6:30 PM (hora de Colombia). Es el momento perfecto para agendarse y seguir a los referentes del equipo nacional en este termómetro de alto nivel.

Horarios internacionales para ver el partido:

Colombia / Ecuador / Perú: 6:30 PM

6:30 PM Miami / Nueva York / Chile: 7:30 PM

7:30 PM Argentina / Brasil: 8:30 PM

8:30 PM España: 12:30 AM (Madrugada del viernes)

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Canal de TV y plataformas para ver el partido ONLINE

Para quienes prefieren la pantalla tradicional o aplicaciones de streaming, estas son las opciones legales para seguir el juego:



Televisión (Abierta): Señal principal de Gol Caracol .

Señal principal de . Streaming (Online): Portal web de www.golcaracol.com y la plataforma Ditu.

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Luis Díaz y James Rodríguez: Las cartas de la 'Tricolor'

El equipo nacional llega con sus mejores armas. Luis Díaz, actual figura del Bayern Múnich, y Luis Javier Suárez, goleador del Sporting Lisboa, comandan el ataque. Por su parte, el capitán James Rodríguez será el encargado de manejar los hilos en el mediocampo para romper la sólida defensa de los 'vatreni'.

Néstor Lorenzo sabe que enfrentar a una subcampeona del mundo es la prueba de fuego necesaria para consolidar el grupo que buscará la gloria en el próximo mundial.

IA pronostica resultado Colombia vs Croacia /Foto: AFP

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Cómo ver el partido sin cortes en internet

Para asegurar una buena experiencia de usuario y evitar retrasos en la señal (delay), te recomendamos:

