Así es la camiseta de Colombia que dominará el Mundial 2026, ¿regresa el azul?

La nueva camiseta visitante de la Selección Colombia ya está en circulación y no pasó desapercibida. En cuestión de minutos tras su presentación, el uniforme se convirtió en tendencia, no solo por su lanzamiento oficial, sino por la cantidad de reacciones que provocó entre los hinchas.

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La prenda fue presentada en conjunto con Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol, como parte de la preparación rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, lo que se esperaba fuera un lanzamiento celebrado terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Un diseño inspirado en el mar

El concepto detrás de la camiseta fue claro desde el inicio. Bajo la idea “Desde nuestros mares emerge la nueva camiseta de La Sele”, el diseño toma como referencia los océanos Pacífico y Caribe.

La base del uniforme es un azul intenso, acompañado de patrones en tonos turquesa que simulan el movimiento del agua. Además, incluye detalles en verde en zonas como el cuello, los hombros y las mangas, lo que le da un contraste diferente a lo que se ha visto en otras ediciones.

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Esta propuesta buscaba ofrecer algo distinto, saliéndose de lo tradicional, pero fue justamente ese cambio lo que generó opiniones divididas entre los seguidores del equipo.

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Las redes no perdonaron

Apenas se conocieron las primeras imágenes, las plataformas digitales se llenaron de comentarios. Muchos usuarios comenzaron a comparar el diseño con elementos cotidianos, siendo la referencia a los asientos de buses intermunicipales una de las más repetidas.

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Uno de los puntos más discutidos fue la ausencia de los colores tradicionales como protagonistas. Aunque el azul ha estado presente en uniformes anteriores, el enfoque de esta versión generó dudas sobre si realmente refleja lo que esperan los aficionados.

Críticas y defensas en partes iguales

No todo fue negativo. Mientras algunos cuestionaban el diseño, otros lo defendieron como una apuesta diferente. Para este grupo, la camiseta representa una evolución en la manera de entender el fútbol, donde la estética también juega un papel importante.

Quienes están a favor consideran que este tipo de propuestas buscan conectar con nuevas generaciones y con tendencias globales, donde la moda deportiva va más allá de lo clásico.

Sin embargo, las críticas también apuntaron hacia la dirigencia. Algunos hinchas señalaron a la Federación por dar luz verde a un diseño que, según ellos, no refleja el sentir de la mayoría.

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¿Cuánto vale la nueva camisa de Colombia?

Además del diseño, otro factor que generó debate fue el costo de la camiseta. Según la información disponible, habrá diferentes versiones con precios que van desde los 279.950 pesos en la edición infantil, hasta los 649.950 pesos en la versión jugador manga larga.

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Estas cifras también provocaron reacciones, especialmente entre quienes consideran que el valor es elevado frente a lo que ofrece la prenda.

🇨🇴 @adidasfootball presenta la camiseta suplente de Colombia para el Mundial 2026.



Combina tonos azules y una trama ondeante en representación del Mar Caribe y el Océano Pacífico. Vivos y logos en amarillo neón. Nombre del país en la nuca. pic.twitter.com/Ue71804xEi — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) March 20, 2026