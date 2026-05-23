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Angelóloga dice quién sería el próximo presidente de Colombia; segunda vuelta definiría

Karen Caro volvió a generar debate en redes sociales tras consultar con varas de radiestesia el futuro político de Colombia en las elecciones presidenciales.

Angelóloga dice quién sería el próximo presidente de Colombia
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 23 de may, 2026

Karen Caro volvió a generar debate en redes sociales luego de compartir una nueva predicción relacionada con las próximas elecciones presidenciales en Colombia.

Esta vez, la tarotista y creadora de contenido consultó las varas de radiestesia para preguntar si Iván Cepeda lograría llegar a la Presidencia y el resultado rápidamente se volvió viral entre miles de usuarios.

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Durante el video, la influencer preguntó primero si el senador podría ganar las elecciones en primera vuelta.

Según mostró en la grabación compartida en redes, las varas habrían indicado que no, algo que inmediatamente provocó comentarios y discusiones entre seguidores y personas interesadas en la política nacional.

Sin embargo, la situación cambió cuando Karen Caro volvió a formular la pregunta, pero esta vez enfocada en una segunda vuelta presidencial.

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Allí, de acuerdo con la interpretación de la tarotista, las varas reaccionaron de forma distinta y señalaron que Iván Cepeda sí podría quedarse con la victoria en una instancia definitiva.

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La predicción sobre Iván Cepeda dividió las redes sociales

Como suele pasar con este tipo de publicaciones, las opiniones quedaron completamente divididas.

Mientras algunos usuarios aseguraron creer en las lecturas espirituales y en la radiestesia, otros insistieron en que solo se trata de contenido de entretenimiento sin relación con lo que realmente pueda ocurrir en las urnas.

Aun así, el video logró posicionarse rápidamente entre las conversaciones más comentadas porque el escenario de una segunda vuelta ya viene siendo mencionado constantemente por usuarios y analistas políticos debido al panorama tan dividido que vive actualmente el país.

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Karen Caro se ha hecho viral precisamente por realizar consultas utilizando herramientas espirituales como cartas, energías y varas de radiestesia. En varias ocasiones sus videos han generado millones de reproducciones por la curiosidad que despiertan este tipo de temas entre las personas.

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