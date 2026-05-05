LINK para saber si te toca ser jurado de votación en primera vuelta presidencial 2026

Con el domingo 31 de mayo de 2026 marcado en el calendario como el día de la primera vuelta presidencial, millones de personas se preparan para decidir quién llevará las riendas del país entre los 13 candidatos que están en la jugada.

Pero más allá de por quién vas a votar, hay una pregunta que a muchos les quita el sueño: ¿Me tocará pasar el domingo frente a una urna pero como jurado de votación?

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Si pensabas que los jurados se elegían a dedo, estás muy equivocado. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha dejado claro que nadie impone a estas personas; todo es cuestión de suerte y tecnología.



Entre el lunes 4 y el miércoles 6 de mayo de 2026, la entidad realiza un sorteo aleatorio utilizando un software especializado. Este sistema "pica" nombres de bases de datos de empresas, universidades, partidos políticos y entidades públicas para armar el equipo que custodiará los votos de más de 41 millones de colombianos habilitados.

¿Cuándo sale la lista de jurados de votación?

No sirve de nada que entres a la página de la Registraduría ahora mismo a buscar tu nombre. El listado definitivo, fruto de ese sorteo electrónico, solo estará disponible para el público a partir del próximo jueves 7 de mayo.

Puedes consultar en este LINK si fuiste elegido como jurado de votación.

Ese día, la Registraduría habilitará en su portal web un espacio donde, con solo digitar tu número de cédula, saldrás de dudas de inmediato. Si eres de los que prefiere lo tradicional, también podrás ver las resoluciones de nombramiento publicadas en las sedes físicas de la entidad en todo el país.

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¿Qué pasa si te toca ser jurado de votación?

Si resultas electo, tu misión será clave para la democracia. Los jurados tienen tareas que van desde registrar a los votantes y vigilar las urnas hasta llenar esos formularios que a veces parecen un rompecabezas.

No te asustes, porque habrá jornadas de capacitación en ciudades y municipios para que sepas exactamente qué hacer y cuáles son tus límites.

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Recuerda que este año la logística es monumental: se instalarán 120.527 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación, incluyendo zonas rurales y en el exterior, donde la acción comienza desde el 25 de mayo.

Si sales en la lista y decides que ese domingo prefieres quedarte viendo series o durmiendo, piénsalo dos veces. Evadir esta responsabilidad no te saldrá nada barato.

Según la ley, las personas que no cumplan con su labor como jurados de votación se enfrentan a una multa que puede trepar hasta los 10 salarios mínimos legales vigentes, lo que para este 2026 equivale a unos $17.509.050 pesos.

La competencia por suceder a Gustavo Petro está que saca chispas. Nombres como Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella resuenan fuerte en las encuestas, liderando un grupo de 13 aspirantes que buscan ganar en primera vuelta logrando la mitad de los votos más uno.