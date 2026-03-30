¿Ya sabes dónde te toca votar? Evita sorpresas y consulta tu puesto para este 31 de mayo

Las elecciones presidenciales de Colombia este 31 de mayo de 2026 son decisivas para el futuro del país. Una de las preguntas más frecuentes entre los ciudadanos es: "¿Dónde me toca votar?". Debido a la actualización del censo electoral tras las consultas interpartidistas de marzo, es posible que su lugar de votación haya cambiado.

En esta guía le explicamos cómo verificar su puesto de votación, qué documentos necesita y qué hacer si su cédula no aparece inscrita.

Puedes leer: ¿Si fui jurado de votación para Congreso debo repetir en las presidenciales?



Cómo consultar su puesto de votación en la Registraduría

El proceso es 100% digital y gratuito a través de las herramientas oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Siga estos pasos:



Ingrese a la página oficial de la Registraduría (www.registraduria.gov.co). Busque el banner o botón que dice "Consulte aquí su lugar de votación". Digite su número de cédula de ciudadanía sin puntos ni comas. El sistema le arrojará inmediatamente el departamento, la ciudad, la dirección del puesto, el nombre del lugar (colegio o centro administrativo) y, lo más importante, el número de mesa.

¿Mi puesto de votación cambió respecto a las elecciones de marzo?

Es una duda recurrente. Aunque en la mayoría de los casos el puesto se mantiene, la Registraduría realiza ajustes logísticos. Si usted inscribió su cédula recientemente en una nueva ciudad o barrio, el cambio se verá reflejado para esta primera vuelta presidencial. Le recomendamos tomar un pantallazo o imprimir el resultado de su consulta para evitar confusiones el domingo de la elección.

Documentos válidos para votar este 31 de mayo

Para ejercer su derecho al voto, debe presentarse con su documento de identidad original. Actualmente son válidos:



Cédula de ciudadanía amarilla con hologramas.

Cédula digital: Ya sea en su versión física (policarbonato) o la versión activada en su dispositivo móvil a través de la app oficial. Recuerde que no se permite votar con fotocopias, denuncias de pérdida de documento ni pasaportes.

Puedes leer: Candidatos presidenciales 2026: lista completa y fórmulas vicepresidenciales confirmadas

LINK: consulte los resultados de las elecciones 2026 de Senado, Cámara y consultas Foto: imagen tomada de la Alcaldía de Bogotá

Beneficios por votar en Colombia

Además de participar en la democracia, ejercer su voto le otorga beneficios legales según la Ley 403 de 1997:



Medio día de descanso remunerado en su lugar de trabajo.

en su lugar de trabajo. Descuento del 10% en el costo del trámite del pasaporte (válido por 4 años).

(válido por 4 años). Descuento del 10% en el valor de la libreta militar y duplicados de la cédula.

y duplicados de la cédula. Prioridad en caso de empate en exámenes de ingreso a instituciones públicas de educación superior.

Horarios de votación

Las urnas en todo el territorio nacional abrirán a las 8:00 a.m. y cerrarán puntualmente a las 4:00 p.m. Si usted se encuentra en la fila después de las 4:00 p.m., el jurado no podrá recibir su voto. ¡Llegue temprano y consulte su mesa con antelación!