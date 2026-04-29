¿Iván Cepeda o de la Espriella? Así se mueve el panorama electoral a un mes de las elecciones

A solo semanas de que los colombianos acudan a las elecciones el próximo 31 de mayo, la carrera por la Casa de Nariño ha entrado en su fase más crítica.

Con un electorado aún volátil, las firmas encuestadoras más importantes del país —Invamer, GAD3 y AtlasIntel— han revelado sus mediciones más recientes, arrojando un panorama de polarización y sorpresas en la intención de voto.

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Iván Cepeda lidera la intención de voto en mayo

Según el último reporte consolidado, Iván Cepeda se consolida en el primer lugar de las preferencias. Su base de apoyo se concentra principalmente en los sectores urbanos y el voto joven, logrando capitalizar el respaldo del oficialismo. Sin embargo, la ventaja no es definitiva, lo que plantea un escenario de posible segunda vuelta en junio.

Candidatos presidenciales 2026 /Foto: AFP/ Redes sociales candidatos

De la Espriella y Paloma Valencia: La derecha se reagrupa

El crecimiento de Abelardo de la Espriella ha sido la gran sorpresa de este tramo final. El abogado y candidato ha logrado capturar el descontento de amplios sectores de la población, situándose en un sólido segundo lugar.

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Por su parte, Paloma Valencia mantiene una base sólida que podría ser decisiva en caso de alianzas estratégicas antes del 31 de mayo.



¿Qué dicen las encuestadoras? Comparativa Invamer vs. AtlasIntel

Invamer: Muestra una brecha de 5 puntos entre el primer y segundo lugar.

Muestra una brecha de 5 puntos entre el primer y segundo lugar. AtlasIntel: Sugiere un empate técnico en regiones como Antioquia y el Eje Cafetero.

Sugiere un empate técnico en regiones como Antioquia y el Eje Cafetero. GAD3: Destaca un alto porcentaje de indecisos (cerca del 12%) que definirán la elección en la última semana.

En ese sentido, el mapa político colombiano está lejos de estar definido. Con Iván Cepeda a la cabeza, pero con una derecha fortalecida por De la Espriella y Valencia, el 31 de mayo será una de las jornadas más reñidas de la historia reciente.

