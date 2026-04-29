Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
PAGO DE IMPUESTO VEHICULAR
MENOR QUE CAYÓ DE UN COLEGIO
PAGOS DE PROSPERIDAD SOCIAL
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / ¿Iván Cepeda o de la Espriella? Así se mueve el panorama electoral a un mes de las elecciones

¿Iván Cepeda o de la Espriella? Así se mueve el panorama electoral a un mes de las elecciones

Consulta los últimos resultados de las encuestas presidenciales en Colombia (mayo 2026). Analisis de los datos de Invamer, GAD3 y AtlasIntel.

¿Iván Cepeda o de la Espriella?
¿Iván Cepeda o de la Espriella?
/Foto: AFP /redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

A solo semanas de que los colombianos acudan a las elecciones el próximo 31 de mayo, la carrera por la Casa de Nariño ha entrado en su fase más crítica.

Con un electorado aún volátil, las firmas encuestadoras más importantes del país —Invamer, GAD3 y AtlasIntel— han revelado sus mediciones más recientes, arrojando un panorama de polarización y sorpresas en la intención de voto.

Puedes leer: Mhoni Vidente predice contundente e inevitable derrota electoral ¿derecha o izquierda?

Te puede interesar

  1. La respuesta prohibida que te dejará sin VISA para Estados Unidos; ya aplican en consulados
    La respuesta prohibida que te dejará sin VISA para Estados Unidos; ya aplican en consulados
    Foto: Redes sociales de Donald Trump, IA
    Información de servicio

    La respuesta prohibida que te dejará sin VISA para Estados Unidos; ya aplican en consulados

  2. Kaiser Rivadeneira reconocido exfutbolista fue encontrado sin vida en su carro
    Encuentran sin vida a reconocido exfutbolista en su vehículo; tres mujeres son investigadas
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Internacional

    Encuentran sin vida a reconocido exfutbolista en su vehículo; tres mujeres son investigadas

Iván Cepeda lidera la intención de voto en mayo

Según el último reporte consolidado, Iván Cepeda se consolida en el primer lugar de las preferencias. Su base de apoyo se concentra principalmente en los sectores urbanos y el voto joven, logrando capitalizar el respaldo del oficialismo. Sin embargo, la ventaja no es definitiva, lo que plantea un escenario de posible segunda vuelta en junio.

Candidatos presidenciales 2026
Candidatos presidenciales 2026
/Foto: AFP/ Redes sociales candidatos

De la Espriella y Paloma Valencia: La derecha se reagrupa

El crecimiento de Abelardo de la Espriella ha sido la gran sorpresa de este tramo final. El abogado y candidato ha logrado capturar el descontento de amplios sectores de la población, situándose en un sólido segundo lugar.

Publicidad

Puedes leer: ¿Ya sabes dónde te toca votar? Evita sorpresas y consulta tu puesto para este 31 de mayo

Por su parte, Paloma Valencia mantiene una base sólida que podría ser decisiva en caso de alianzas estratégicas antes del 31 de mayo.

¿Qué dicen las encuestadoras? Comparativa Invamer vs. AtlasIntel

  • Invamer: Muestra una brecha de 5 puntos entre el primer y segundo lugar.
  • AtlasIntel: Sugiere un empate técnico en regiones como Antioquia y el Eje Cafetero.
  • GAD3: Destaca un alto porcentaje de indecisos (cerca del 12%) que definirán la elección en la última semana.

En ese sentido, el mapa político colombiano está lejos de estar definido. Con Iván Cepeda a la cabeza, pero con una derecha fortalecida por De la Espriella y Valencia, el 31 de mayo será una de las jornadas más reñidas de la historia reciente.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Paloma Valencia

Iván Cepeda

Elecciones presidenciales