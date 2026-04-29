Encuentran sin vida a reconocido exfutbolista en su vehículo; tres mujeres son investigadas

Carlos Alberto Kaiser Rivadeneira, exfigura de equipos como el Club Sport Emelec, Filanbanco y Liga de Portoviejo, falleció en los últimos días. El exdeportista, de 63 años, fue hallado sin vida la mañana del pasado sábado 25 de abril en el sur de Guayaquil, en un caso que se encuentra en investigación de las autoridades.

De igual forma, las autoridades comentaron que el cuerpo Kaiser Rivadeneira fue descubierto en el interior de su propio vehículo, un automóvil de color naranja, el cuál se encontraba estacionado en los alrededores del parque de La Saiba. Este tenía las ventanas del motor abiertas y una de las ventanas traseras entreabierta hecho que llamó la atención.

Puedes leer: Exparticipante de La Voz fallece en accidente; así fue la audición que lo hizo brillar



Una vez llegaron al sitió las autoridades, el personal paramédico confirmó que el exfutbolista ya no presentaba signos vitales. Por lo cual, el equipo de Criminalística realizó el levantamiento del cadáver, confirmando que la víctima se encontraba en el asiento posterior del vehículo.



Informes de medios locales mencionaron que antes de la muerte de Kaiser Rivadeneira llegó al lugar aproximadamente a las 2:00 a. m. acompañado por dos mujeres. Poco después, se sumó una tercera mujer al grupo, quienes aparentemente se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

¿Qué más detalles se conoce en el caso de Kaiser Rivadeneira?

Por otro lado, información recogida por testigos del lugar mencionaron que tras una supuesta discusión, las mujeres habrían colocado al exjugador, quién estaba supuestamente borracho, lo pusieron en el asiento trasero del auto.

Publicidad

Puedes leer: Sale a la luz qué motivó a suegra de Carolina Flores a apagar su vida: “Tú eres mío”

Horas más tarde, se conoció que una de ellas regresó acompañada de un hombre en bicicleta con la intención de encender el vehículo. Sin embargo, al no lograrlo, estos habrían buscado un remolque para llevarse el vehículo, pese a eso, nunca volvieron al lugar de los hechos.

Publicidad

Ante esto, la investigación mencionó que una de las principales hipótesis del fallecimiento de Kaiser Rivadeneira Desde es un posible envenenamiento con escopolamina, esto en especial porque el cuerpo del exjugador no presentaba huellas de maltrato físico o violencia aparente.

Pese a eso, datos de Extra, mencionó que la causa del fallecimiento sería un infarto agudo de miocardio, asociado a insuficiencia respiratoria y un edema agudo de pulmón, lo que categorizar el deceso como de origen natural, por lo cual, la policía mantiene la investigación abierta para esclarecer las circunstancias.

Carlos Kaiser Rivadeneira es recordado con especial afecto por la hinchada de Emelec, donde en 1991 marcó un histórico gol olímpico frente a Universidad Católica en el estadio George Capwell. Además de su carrera futbolística, este se desempeñaba como periodista y participaba activamente en este gremio.

El Club Sport Emelec y otras instituciones deportivas han emitido comunicados expresando su pesar y enviando condolencias a sus familiares por esta perdida.