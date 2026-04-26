VIDEO: Doloroso testimonio de la madre de Carolina Flores sobre cómo se enteró de su muerte

El silencio de la familia de Carolina Flores Gómez finalmente se ha roto, y lo ha hecho con una fuerza que ha dejado a todos los seguidores del caso en un estado de profunda conmoción.

Reyna Gómez Molina, madre de la joven que alguna vez portó la corona de Miss Teen Universe Baja California, decidió compartir los detalles de lo que describe como el momento más difícil de su vida: la llamada telefónica que recibió de su yerno, Alejandro Sánchez, apenas un día después de que el destino de su hija diera un vuelco definitivo en un exclusivo apartamento de la colonia Polanco, en Ciudad de México.

Puedes leer: El trastorno maternal que habría desatado que Erika María acabara con Carolina Flores



La conversación, ocurrida el 16 de abril, comenzó con una frialdad que Reyna no pudo procesar de inmediato. Según su testimonio, Alejandro le comunicó de manera directa que Carolina ya no estaba con ellos.



La reacción de una madre, cargada de una esperanza desesperada, fue pedirle que le pasara el teléfono a su hija, pensando quizás en un error o en una situación menos definitiva.

Sin embargo, la respuesta del hombre fue un golpe de realidad devastador al señalar a su propia progenitora, Erika María Herrera, como la persona involucrada en el ataque.

IMPACTADA CON LA FRIALDAD Y LOQUERA de la SUEGRA, el comportamiento del ESPOSO y la tranquilidad de la MADRE de CARO dando entrevistas. En lugar de estar en la CDMX reclamando el cuerpo de su hija, o a su nieto. 😔

-en paz descanse- #SinAfánDeMolestar#sientesequienpueda pic.twitter.com/D0xS2I4PP1 — Laura Estrada Tv (@LauraEstradaTv) April 24, 2026

Uno de los puntos que más ha encendido el debate en las plataformas digitales es el tiempo que transcurrió entre el suceso y el momento en que se dio aviso a los familiares y a las autoridades.

Reyna cuestionó directamente a su yerno sobre por qué había esperado tanto para informarle.

Publicidad

La explicación de Alejandro se centró en el bienestar del pequeño hijo de la pareja, un bebé de tan solo ocho meses.

Según el relato de la madre, su yerno argumentó que su prioridad absoluta era atender las necesidades del menor antes de enfrentar lo que venía.

Publicidad

Pero hay un detalle que añade una capa de misterio y planificación a este triste escenario: Alejandro supuestamente dedicó parte de esas horas de silencio a grabar videos.

No eran clips familiares comunes, sino grabaciones con instrucciones detalladas sobre cómo debía ser alimentado el bebé en caso de que él tuviera que enfrentar procesos legales y el niño quedara bajo el resguardo de instituciones estatales.

Esta revelación ha generado una ola de preguntas sobre el estado mental y las prioridades de quienes rodeaban a Carolina en sus últimos momentos dentro de aquel inmueble de Polanco.

Mientras Reyna intentaba asimilar que su hija había quedado en aquel lugar mientras el entorno seguía su curso, la figura de la suegra, Erika María Herrera, se volvía el centro de la investigación.

Puedes leer: Revelan 'inquietante' VIDEO que publicó Carolina Flores antes de ser asesinada por su suegra

Aunque la madre de Carolina admite que entre ellas existían las fricciones habituales de cualquier relación de este tipo, nunca imaginó que una supuesta frase como "Me hizo enojar" precediera a un desenlace tan impactante.

Publicidad

Actualmente, la mujer es buscada por las autoridades de Ciudad de México, que han activado los protocolos correspondientes para dar con su paradero tras haber abandonado el sitio.

En el mundo digital, la conversación no se detiene. Los usuarios han vuelto a viralizar el clip de TikTok donde Carolina, con una sonrisa, caminaba hacia su esposo y su hijo bajo el texto "¿A esto le tenía tanto miedo?"

Publicidad

Lo que en su momento parecía un mensaje de superación personal y amor familiar, hoy es analizado por miles de personas como una posible señal de advertencia que la joven dejó en sus redes sociales antes de que su entorno más cercano se viera envuelto en este suceso que hoy mantiene a una madre buscando justicia desde la distancia.

El caso sigue bajo la lupa judicial, pero el testimonio de Reyna Gómez ha puesto nombres y voces a una tragedia que sigue sumando piezas en un rompecabezas de dolor y asombro.

Mira también: Captan gesto en la mano de la suegra antes de atentar contra Carolina Flores