Revelan 'inquietante' VIDEO que publicó Carolina Flores antes de ser asesinada por su suegra

La atención de las plataformas digitales se ha centrado en un punto específico de la Ciudad de México: la colonia Polanco, donde la vida de Carolina Flores Gómez, reconocida por su paso en certámenes de belleza en 2017, dio un giro que hoy mantiene a muchos buscando respuestas.

Las imágenes de seguridad que han circulado recientemente muestran a la joven de 27 años en un momento cotidiano dentro de su departamento, vistiendo una bata blanca mientras se dirigía hacia una de las habitaciones.

Puedes leer: El trastorno maternal que habría desatado que Erika María acabara con Carolina Flores



Lo que parecía una jornada normal se transformó en un suceso que ha generado una ola de comentarios en redes sociales, especialmente por la presencia de su suegra, quien caminaba justo detrás de ella con las manos resguardadas en sus bolsillos justo antes de que se escucharan ruidos de detonaciones en el lugar.



En otra parte de la vivienda, el esposo de la joven se encontraba con un bebé en brazos, y según los informes, salió de la habitación al notar los sonidos extraños.

Un detalle que ha capturado la curiosidad de quienes siguen el caso es una frase atribuida a la madre del esposo en ese instante, quien supuestamente mencionó que la situación se debió a un enojo momentáneo.

Este componente ha añadido una capa de misterio a la investigación que las autoridades judiciales están llevando a cabo para esclarecer cada segundo de lo acontecido en aquel inmueble de Polanco.

Además, han surgido reportes sobre cómo el entorno familiar manejó las horas posteriores, incluyendo una llamada que el esposo realizó a su suegra para informarle sobre la situación de su hija.

Publicidad

Sin embargo, el verdadero centro de la conversación en el mundo del entretenimiento digital no son solo los reportes oficiales, sino la huella que Carolina dejó en su cuenta de TikTok.

Los usuarios han analizado minuciosamente sus últimos clips, encontrando uno que ha sido replicado miles de veces debido a su contenido emocional.

Publicidad

En dicho material, se observa a la exreina caminando con prisa para encontrarse con su pareja y su pequeño hijo, quienes la reciben con gestos de afecto.

Lo que ha dejado a la comunidad virtual en un estado de asombro es el texto que eligió para acompañar las imágenes: "¿A esto le tenía tanto miedo?".

Para muchos, estas palabras representaban la superación de sus nervios iniciales al formar una familia, pero hoy el mensaje es interpretado desde una óptica completamente distinta por sus seguidores.

La interacción en las plataformas no se ha hecho esperar, y las teorías sobre la intuición personal de la joven han inundado los hilos de comentarios.

Algunos internautas sugieren que la frase del video podría haber sido una señal inadvertida, mientras que otros se enfocan en la aparente felicidad que proyectaba en sus publicaciones junto a su "pequeña gran familia".

Publicidad

La discusión también ha tocado puntos sobre la seguridad y el respaldo que esperaba de su círculo cercano, dado que los seguidores señalan que la presencia de sus familiares directos en el sitio no evitó que el suceso tuviera lugar.

El caso continúa en desarrollo bajo la lupa judicial, pero el impacto mediático ha transformado el perfil de redes sociales de Carolina en un espacio de análisis sobre sus últimas vivencias y las dinámicas familiares que se percibían a través de la pantalla.

Publicidad

Mira también: Captan gesto en la mano de la suegra antes de atentar contra Carolina Flores