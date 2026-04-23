Sale a la luz qué motivó a suegra de Carolina Flores a apagar su vida: “Tú eres mío”

Carolina Flores, una joven que alguna vez portó con orgullo la corona de su estado, buscaba simplemente una vida tranquila e independiente junto a su esposo Alejandro y su pequeño de apenas ocho meses.

Sin embargo, detrás de las puertas de su departamento en la exclusiva zona de Polanco, se gestaba una situación de hostilidad que pocos lograban imaginar.

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El distanciamiento emocional entre Carolina y su suegra, Erika María Herrera, no fue algo repentino, sino un proceso que se agudizó con el tiempo.



Según los relatos de quienes conocían de cerca la situación, como la madre de la joven, Reyna Gómez Molina, los desacuerdos eran constantes desde que comenzaron a convivir bajo el mismo techo.

Lo que al principio parecían simples roces cotidianos, se transformó en un ambiente de control que se volvió insostenible durante la etapa más sensible para cualquier mujer: el embarazo.

La llegada del bebé, lejos de unir a la familia, se convirtió en el punto de quiebre definitivo. Carolina intentó poner tierra de por medio y se mudó desde Ensenada hacia la capital del país con la esperanza de que la distancia geográfica aliviara las fricciones y los episodios de celos que ya marcaban su rutina.

Lamentablemente, la presión no disminuyó. La comunicación que la joven mantenía con su propia madre servía como un desahogo ante las tensiones que vivía en la intimidad de su casa, donde la figura de la suegra seguía proyectando una sombra de conflicto.

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El desenlace de esta historia ocurrió a mediados de abril, cuando una visita familiar reactivó los problemas que la pareja intentaba dejar atrás.

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Los testimonios sugieren que Erika María Herrera responsabilizaba a la joven de separarla de su hijo, una idea que alimentaba un sentimiento de posesividad extrema. Este ambiente alcanzó su límite el 15 de abril, cuando la convivencia se rompió de la forma más trágica posible.

Las cámaras instaladas en el domicilio captaron momentos que ahora forman parte de la investigación oficial. En las imágenes se observa una interacción que parecía normal en la sala, hasta que Carolina le dio la espalda a la otra mujer para dirigirse a una habitación. Fue en ese instante de vulnerabilidad cuando ocurrió el ataque violento.

Tras el suceso, una frase captada en el audio del video parece resumir la raíz de todo el conflicto: “Tú eres mío, ella no”, palabras dirigidas por la suegra a su propio hijo mientras este sostenía al bebé en brazos.

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