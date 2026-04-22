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Muere exreina de belleza a los 27 años; su esposo y su suegra, principales sospechosos

Las autoridades informaron que la denuncia presentada por el esposo de la modelo generó sospechas por inconsistencias en su relato.

Carolina Flores perdió la vida a sus 27 años
Muere exreina de belleza a los 27 años; su esposo y su suegra, principales sospechosos
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

Aparecen más detalles del caso de la ex reina de belleza Carolina Flores Gómez, de 27 años, debido a que la joven, fue hallada sin vida el pasado 15 de abril de 2026 en un exclusivo departamento de la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Según los primeros, el cuerpo de Carolina presentaba múltiples heridas por arma de fuego. Los peritajes iniciales revelaron impactos de bala en el cráneo, el tórax, el cuello y el pómulo, mientras que en la escena del crimen, los investigadores encontraron un arma de fuego, siete casquillos percutidos y más detalles.

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Ante esto, un aspecto que levantó sospechas fue que, a pesar de la cantidad de disparos, el vigilante del edificio y otros vecinos aseguraron no haber escuchado ninguna detonación la noche del suceso, lo que provocó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México bajó la figura de homicidio doloso.

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¿Por qué el esposo y la suegra de Carolina Flores son los principales sospechosos?

Las investigaciones apuntan directamente al círculo cercano de la víctima. Los principales sospechosos son su esposo, Alejandro, y su suegra, Érika María Herrera, esto debido a que los dos se encontraban en la vivienda al momento del crimen, además de que el relato de la pareja sentimental de Carolina Flores presentó inconsistencias.

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Alejandro presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público acusando a su propia madre de haber acabado con Carolina. Según el testimonio del esposo, su madre disparó repetidamente contra la modelo, incluso cuando ella ya había caído al suelo. Sin embargo, las autoridades cuestionan esto debido a la tardanza de un día en denunciar lo ocurrido.

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Reyna Gómez Molina, madre de Carolina, relató en una entrevista que su yerno la llamó para decirle: "Mi mamá le disparó". De igual forma, admitió que existían fricciones comunes entre su hija y la suegra, pero nada para llegar hasta dicho punto.

Hasta la fecha, no se han realizado capturas y el paradero de Érika María Herrera es desconocido. Mientras tanto, figuras políticas como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, expresaron su apoyo a la familia de la joven originaria de Ensenada, exigiendo que el caso no quede impune y se haga justicia.

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