Así quedaron los puentes festivos de junio en Colombia para este 2026; alista maletas

Si vives en Colombia, sabes que el calendario de festivos es uno de los temas más consultados cuando empieza un nuevo mes. Para junio de 2026, las noticias son excelentes si eres de los que disfruta de los fines de semana largos.

Este mes se consolida como uno de los periodos con mayor cantidad de pausas laborales consecutivas en todo el año, permitiendo que la dinámica educativa, comercial y laboral se transforme positivamente.

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En nuestro país, el descanso no es casualidad. La organización de estos días se rige por la Ley 51 de 1983, mejor conocida como la Ley Emiliani.



Esta normativa establece que ciertas festividades, especialmente las de origen religioso, se trasladen al lunes siguiente para formar los famosos "puentes". Así, puedes desconectarte de tus obligaciones habituales y planear actividades con antelación.

¿Cuáles son los puentes festivos de junio 2026 en Colombia?

Junio de 2026 arranca con una agenda cargada de días libres. En total, podrás disfrutar de tres lunes festivos, y lo más curioso es que dos de ellos ocurren de manera consecutiva, lo que rompe la rutina habitual durante la primera mitad del mes.

Aquí tienes las fechas exactas para que las marques en tu agenda:

Lunes 8 de junio: Se celebra el Corpus Christi. Aunque en el calendario litúrgico esta es una fecha móvil, en Colombia se ajusta al lunes para que puedas conectarlo con el fin de semana anterior, creando así el primer puente del mes. Lunes 15 de junio: Apenas una semana después del primero, llega el festivo por el Sagrado Corazón de Jesús. Al ser también un lunes, genera el segundo puente consecutivo. Esta cercanía es ideal para quienes buscan un descanso prolongado en el inicio del sexto mes del año. Lunes 29 de junio: El ciclo de descansos de este mes se cierra con la festividad de San Pedro y San Pablo. Este día marca el final del bloque de festivos del primer semestre del año, reforzando la idea de junio como un mes clave para el reposo.

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¿Qué días son festivos en junio de 2026 y por qué se celebran?

Como te mencionaba, la mayoría de estos días tienen un origen religioso. Sin embargo, su impacto va más allá de la fe, ya que bajo el esquema de la Ley Emiliani, se convierten en motores para el turismo y el descanso familiar.

Tras el inicio del mes, el calendario laboral se concentra en estos tres lunes estratégicos que facilitan los fines de semana largos.

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Si te preguntas cómo sigue el resto del año después de este "maratón" de descansos en junio, aquí te comparto los festivos que restan en el calendario colombiano de 2026:

20 de julio (lunes): Día de la Independencia.

7 de agosto (viernes): Batalla de Boyacá.

17 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen.

12 de octubre (lunes): Día de la Diversidad Étnica y Cultural.

2 de noviembre (lunes): Todos los Santos.

16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena.

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (viernes): Navidad.

Para que aproveches al máximo estos días, te sugiero revisar con tiempo tu calendario laboral y escolar. Si tienes pensado viajar, planea tus reservas con anticipación, ya que estas fechas suelen considerarse temporada alta.

También puedes optar por combinar estos festivos con algunos días de tus vacaciones anuales para obtener un periodo de descanso mucho más extenso. Recuerda siempre consultar fuentes oficiales para confirmar cualquier cambio de último momento en las fechas.