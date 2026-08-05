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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Nació hijita de Mariana Gómez, actriz de 'La Reina del Flow'; compartió tierna foto

Nació hijita de Mariana Gómez, actriz de 'La Reina del Flow'; compartió tierna foto

La actriz, recordada por interpretar a Irma Serna en 'La Reina del Flow', anunció en sus redes sociales el nacimiento de su primera hija.

Retrato de la actriz y cantante colombiana Mariana Gómez luciendo argollas plateadas
La actriz recordada por su papel de Irma Serna en 'La Reina del Flow', compartió una tierna fotografía con su primera hija
Foto: imagen tomada de Caracol Televisión
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

Mariana Gómez anunció oficialmente el nacimiento de su primera hija a través de sus redes sociales. La noticia, confirmada el martes 4 de agosto de 2026, puso fin a las especulaciones sobre la llegada de la bebé y marcó uno de los momentos más importantes en la vida personal de la actriz.

La artista compartió la noticia con una publicación en Instagram, donde mostró una fotografía en blanco y negro en la que aparece sosteniendo a la recién nacida en un emotivo momento de contacto piel con piel.

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Junto a la imagen escribió: "Los rumores son ciertos... se estrena el corazón...", mensaje con el que confirmó que ya se convirtió en madre.

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Aunque presentó la primera fotografía de la bebé, Mariana Gómez decidió mantener en reserva algunos detalles. Hasta el momento no ha revelado la fecha exacta del nacimiento ni el nombre de la menor. Sin embargo, durante el embarazo sí había contado a sus seguidores que esperaba una niña.

Mariana Gómez anunció la llegada de su primer hijo
Mariana Gómez anunció la llegada de su primer hijo
Foto: imagen tomada de @marianagomez

¿Cómo fue el embarazo de Mariana Gómez?

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La actriz hizo público su embarazo el 19 de marzo de 2026, durante una función del musical 'Las Bartenders' en Bogotá.

En medio de la presentación sorprendió al público al anunciar que estaba esperando a su primera hija, un momento que posteriormente compartió en sus redes sociales y que recibió cientos de mensajes de felicitación.

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A lo largo del embarazo continuó con sus compromisos profesionales hasta que decidió hacer una pausa en los escenarios para concentrarse en la etapa final de la gestación y prepararse para la llegada de la bebé.

¿Quién es el padre de la hija de Mariana Gómez?

El padre de la menor es Rodrigo Trujillo, un profesional del sector audiovisual que ha trabajado como asistente de dirección, director de casting y productor en diferentes producciones nacionales.

Aunque mantiene un perfil alejado de la vida pública, Trujillo acompañó a la actriz en varias de sus últimas apariciones antes de iniciar su licencia de maternidad, entre ellas las funciones que realizó en el Teatro Casa E Borrero.

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Mariana Gómez consolidó una destacada trayectoria en la televisión colombiana con producciones como 'Loquito por ti', 'La Influencer', 'Arelys Henao: canto para no llorar' y, especialmente, 'La Reina del Flow', donde interpretó a Irma Serna, uno de los personajes más recordados de la serie.

Con el nacimiento de su primera hija, la actriz inicia una nueva etapa en su vida personal, mientras sus seguidores permanecen atentos a conocer más detalles sobre la bebé.

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Mariana Gómez revela el género de su bebé
Mariana Gómez sorprende a sus seguidores y revela el género de su bebé
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomada de @marianagomez y Caracol Tv

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