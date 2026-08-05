Lamine Yamal en Cartagena: el crack del Barcelona disfruta de unas merecidas vacaciones

El fútbol europeo está en pausa y las grandes estrellas del mundo buscan los mejores destinos para desconectarse de la presión de la temporada. Esta vez, el protagonista de las noticias de entretenimiento es el joven delantero del Barcelona.

Lamine Yamal celebra en Cartagena y ha causado una verdadera sensación entre los locales y turistas que disfrutan del Caribe colombiano.

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El jugador decidió tomarse unos días de descanso en una de las ciudades más hermosas de América Latina, demostrando que prefiere la tranquilidad del mar antes de volver a los entrenamientos.

Los rumores comenzaron a circular en redes sociales cuando varios fanáticos compartieron fotos del futbolista caminando de forma muy relajada.

Con ropa cómoda, bermudas y una actitud muy sencilla, la joya del fútbol español recorrió algunas calles coloniales del Centro Histórico de Cartagena.

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Sus seguidores no tardaron en reaccionar con el mensaje "está de vacaciones", volviendo virales las pocas imágenes que se conocen de su estancia. A pesar de su enorme fama mundial, el jugador se ha mostrado muy cercano con las personas que se le acercan a pedirle un saludo.



El plan turístico de Lamine Yamal

El plan del futbolista en Colombia incluye disfrutar de la gastronomía y los paisajes tropicales.

Lamine Yamal aprovechó para dar un paseo en yate hacia las Islas del Rosario, una zona famosa por sus aguas cristalinas.

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Allí pudo probar algunos platos típicos de la región, como el pescado fresco y el tradicional arroz de coco, mientras disfrutaba del sol caribeño.

⚽🏃🏻 | El talentoso y campeón del mundo con España, Lamine Yamal, eligió a la ciudad de Cartagena para pasar sus vacaciones antes de iniciar los entrenamientos con FC Barcelona. #lamineyamal #okeydeportes #cartagena #colombia🇨🇴 #fcbarcelona pic.twitter.com/OsNbdAyuBZ — OkeyDeportes (@OkeyDeportes) August 4, 2026

La presencia de Lamine Yamal en Cartagena no solo ha despertado el interés de los amantes del fútbol, sino también de los portales de farándula internacional.

Todos quieren saber qué hace el jugador en sus días libres y cómo pasa el tiempo con sus acompañantes.

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Le dieron la camiseta del REAL CARTAGENA a Lamine Yamal y el tipazo se la llevo, creo que es lo mas random que he visto en mi vida. pic.twitter.com/7hqlna1wf3 — Futbismo (@futbismo) August 5, 2026

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Lamine Yamal en Cartagena: Del Centro Histórico al Muelle de la Bodeguita

Varios aficionados del Barcelona esperaban al jugador tras su salida de un hotel en el Centro Histórico de Cartagena, la cual realizó bajo un intenso esquema de seguridad.

El delantero sorprendió a todos al vestir la camiseta de la selección Colombia. En medio de la emoción de los hinchas que buscaban fotos y autógrafos, el creador de contenido Alex Wüadid Guapacha logró acercarse con el permiso de los guardaespaldas para obsequiarle la camiseta del Real Cartagena.

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El jugador recibió el detalle, hizo un gesto de aprobación con su pulgar y se marchó en su camioneta.

En conclusión, las vacaciones de Lamine Yamal en el corralito de piedra están siendo un éxito rotundo.

El joven deportista ha encontrado en Colombia el lugar ideal para descansar, recargar energías y conocer una cultura diferente.

