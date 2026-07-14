Revelan secreto detrás de la foto de Lionel Messi con Lamine Yamal en una bañera

Si eres un apasionado del fútbol, seguramente recordarás aquella imagen que se hizo viral en julio de 2024. En ella, un jovencísimo Lionel Messi aparece sonriente junto a un bebé en una bañera de plástico.

Lo que en ese momento parecía una simple curiosidad histórica, hoy cobra una relevancia monumental mientras la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su etapa decisiva.

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Ese bebé de la foto no es otro que Lamine Yamal, el joven extremo que hoy lidera a la selección española. Actualmente, el torneo se encuentra en una fase crítica con las semifinales definidas: Francia contra España y Argentina frente a Inglaterra.



Si ambos equipos logran superar sus respectivos obstáculos, seremos testigos de una final inédita el próximo 19 de julio, donde el "maestro" y el "alumno" se verán las caras en el campo de juego.

¿Cuándo y dónde se tomó la famosa foto de Messi con Lamine Yamal?

Para entender esta historia tienes que viajar en el tiempo hasta 2007. En aquel entonces, Messi tenía apenas 20 años y ya empezaba a deslumbrar al mundo.

La fotografía fue capturada por Joan Monfort en las instalaciones del Camp Nou, específicamente en el vestuario del equipo visitante.

Monfort explicó que la sesión fue parte de un calendario solidario publicado en 2008, organizado por la fundación del FC Barcelona y el Diari Sport en colaboración con UNICEF. Fue un proyecto totalmente altruista donde los jugadores de la plantilla principal participaban desinteresadamente.

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En el retrato más famoso, Messi posa junto a su madre mientras bañan al pequeño Lamine. Un dato interesante es que el 50% de las ventas de ese calendario se destinó a financiar proyectos para promover los derechos de la infancia.

Según recordó el fotógrafo en una charla con ESPN, el ambiente de la sesión fue sencillo y profesional, sin que nadie pudiera imaginar que casi 20 años después, ese bebé se convertiría en una de las grandes promesas del fútbol mundial.

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¿Cómo podrían enfrentarse Messi y Yamal en la final del Mundial 2026?

El camino hacia el partido del 19 de julio está trazado, pero no es sencillo. Para que este reencuentro se dé en la última instancia del campeonato, deben cumplirse dos condiciones en las semifinales que se juegan actualmente:

España debe vencer a Francia: Lamine Yamal anhela llevarse su primer trofeo con 'la Roja' y para ello debe superar al conjunto francés.

Argentina debe vencer a Inglaterra: Por su parte, el astro rosarino busca levantar la cuarta copa para la 'albiceleste' y consolidar su legado como el goleador histórico del torneo.

Si estos resultados se dan, veríamos una llave apasionante con mucha tradición futbolera. Sería el choque entre el veterano que ya es considerado por muchos el mejor de la historia y el joven que ha demostrado su talento con la pelota a una edad muy temprana.

Este duelo no solo representaría la lucha por el trofeo más importante del planeta, sino también el cierre de un círculo que comenzó en un vestuario del Camp Nou con una bañera de plástico y una causa solidaria.

La expectativa es máxima, ya que ambos atacantes han sido piezas fundamentales para llevar a sus países hasta esta fase del campeonato.

Solo queda esperar a los resultados de las semifinales para saber si la historia de esa foto tendrá su capítulo final sobre el césped de una final mundialista.