Graban a Juan Fernando Quintero de celebración tras eliminación de Colombia del Mundial

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 sigue generando reacciones entre los aficionados.

Aunque el equipo luchó hasta el final frente a Suiza y cayó en la definición por penales, las emociones continúan a flor de piel entre jugadores e hinchas.

En ese contexto, Juan Fernando Quintero volvió a convertirse en tendencia, esta vez por un video en el que aparece disfrutando de una reunión junto a familiares y amigos en Medellín.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y provocaron un intenso debate. Mientras algunos usuarios defendieron el derecho del futbolista a compartir con sus seres queridos durante sus días de descanso, otros consideraron que el momento elegido no era el más adecuado, teniendo en cuenta que la eliminación de Colombia todavía estaba muy presente entre los aficionados.

El episodio hizo que el nombre de Juan Fernando Quintero se ubicara nuevamente entre los temas más comentados, pocos días después de su participación con la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

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Juan Fernando Quintero fue protagonista dentro y fuera de la cancha

Durante el compromiso frente a Suiza, Juan Fernando Quintero ingresó en el segundo tiempo para aportar creatividad al ataque colombiano.

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Posteriormente convirtió su cobro en la tanda de penales, aunque ese esfuerzo no fue suficiente para evitar la eliminación de la Tricolor.

Al finalizar el encuentro, tanto él como varios de sus compañeros mostraron su desilusión. Las cámaras captaron la tristeza de jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez y el propio Quintero, quienes abandonaron el terreno de juego con evidente frustración tras quedar por fuera del torneo.

Después de regresar al país, el mediocampista de River Plate aprovechó unos días de descanso antes de reincorporarse a la pretemporada con el club argentino.

Fue precisamente durante ese tiempo cuando aparecieron las imágenes de una reunión privada en Medellín, donde compartía con amigos, familiares y artistas vallenatos, entre ellos Nelson Velásquez.

Juan Fernando Quintero respondió a las críticas en redes sociales

La difusión del video generó cientos de comentarios. Algunos internautas cuestionaron que el futbolista apareciera disfrutando de un momento de esparcimiento pocos días después de la eliminación mundialista.

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Entre las publicaciones más compartidas aparecieron mensajes como: "Esa es la mentalidad del jugador colombiano" o "Celebrando la mediocridad", reflejando el inconformismo de algunos aficionados por la forma en que interpretaron las imágenes.

Ante la ola de comentarios, Juan Fernando Quintero decidió responder directamente a uno de los cuestionamientos publicados en redes sociales.

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"¿Y qué querés? ¿Te pido permiso para reunirme con mi familia y amigos? A ver si te parece bien", escribió el volante colombiano.Su respuesta también se viralizó rápidamente y volvió a dividir opiniones entre quienes respaldaron su derecho a disfrutar de su tiempo libre y quienes mantuvieron sus críticas.

La polémica de Juan Fernando Quintero alimenta el debate entre los aficionados

La aparición de Juan Fernando Quintero en Medellín llega en un momento en el que su nombre ya venía siendo protagonista de distintas conversaciones relacionadas con la Selección Colombia.

Durante el Mundial, varios aficionados consideraban que el mediocampista debía tener más minutos e incluso ser titular en algunos compromisos del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Posteriormente también surgieron versiones sobre supuestas diferencias dentro del grupo, aunque no existió una confirmación oficial al respecto.

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Ahora, el foco de atención pasó a las imágenes de su encuentro con familiares y amigos, un momento privado que terminó convirtiéndose en tema nacional debido al contexto deportivo.

Mientras tanto, Juan Fernando Quintero continúa disfrutando de sus vacaciones en Colombia antes de regresar a los entrenamientos con River Plate, donde comenzará la preparación para la nueva temporada.

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