FCF lanza duro mensaje y pide investigación tras eliminación de Colombia; hay pruebas

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) rompió el silencio de manera categórica tras los delicados hechos ocurridos luego del último compromiso de la Tricolor en la gran cita global.

Las directivas del balompié nacional se pronunciaron con firmeza y exigieron un proceso de rastreo inmediato a las autoridades correspondientes.

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Todo esto se desencadenó debido a la ola de comentarios hostiles que escalaron a un nivel intolerable en distintas redes sociales en contra de uno de los deportistas del plantel.

El ambiente venía bastante tenso tras la dura eliminación del combinado patrio frente a su similar de Suiza en la fase de octavos de final.

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En dicho encuentro, varias situaciones futbolísticas impidieron que el equipo mantuviera el rumbo en la competencia. Sin embargo, las miradas del público se clavaron de forma obsesiva en la acción definitiva del minuto 115, instante exacto en el que el atacante Jaminton Campaz no logró concretar una opción clara de gol frente al guardameta rival.

FCF se pronuncia y pide investigación para hallar responsables

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La situación pasó de la simple frustración deportiva a un escenario sumamente oscuro que obligó la intervención directa de la dirigencia.

Ante esto, la entidad publicó un documento oficial en sus canales informativos manifestando su rechazo absoluto. Conectando directamente con la solicitud formal, la institución emitió un llamado urgente y directo a la justicia colombiana:

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol expresa su total solidaridad y respaldo a Jaminton Campaz, a su familia, a todos los jugadores de la Selección Colombia y a la delegación en general. Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos”.

El actual integrante de Rosario Central quedó en el ojo del huracán tras el cobro fallido en la tanda de penales que selló la despedida del torneo internacional.

No obstante, las reacciones cruzaron la frontera del respeto, afectando la tranquilidad de su círculo más íntimo y desatando el contundente respaldo del organismo deportivo, que no piensa dejar este caso en la impunidad.

El mediocampista Jáminton Campaz no regresará a Colombia tras la eliminación de la Selección debido a amenazas en contra de su familia Foto collage creado por La Kalle: Instagram @bicho08_

Para la dirigencia técnica y administrativa, la representación de la camiseta nacional bajo ninguna circunstancia puede convertirse en un detonante de intimidaciones virtuales. La postura plasmada en el comunicado oficial deja muy clara la gravedad de los acontecimientos recientes:

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“La FCF informa a la opinión pública que rechaza de manera categórica las agresiones contra la vida y la integridad de Jamilton Campaz y de su familia, proferidas después del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza. Ningún deportista, ni ningún miembro de su entorno debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo”.

De igual forma, la entidad aprovechó el espacio mediático para invitar a la cordura general, recordando que los resultados deportivos jamás deben trasladarse al plano de los hostigamientos.

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Jaminton Campaz rompe el silencio

El talentoso atacante no se quedó callado y utilizó sus propias cuentas personales en redes sociales para dar la cara a la afición.

A pesar de los momentos complejos que atraviesa junto a sus seres queridos, el deportista compartió unas sentidas palabras enfocadas en la reconciliación del país:

“Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”.

En ese mismo mensaje, el extremo ofreció sus respectivas excusas a todo el territorio nacional por no haber alcanzado la anhelada victoria colectiva en el campeonato mundial.

Al mismo tiempo, cerró su intervención agradeciendo de corazón el enorme apoyo de los hinchas genuinos que acompañaron cada uno de los partidos de la escuadra nacional.