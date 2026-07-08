¿Fin de ciclo? Los nombres de la Selección Colombia que no volverían para el próximo Mundial

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un sabor amargo entre los hinchas.

La Tricolor volvió a despedirse del torneo en la misma instancia en la que cayó en Rusia 2018 y, nuevamente, tras una definición desde el punto penal.

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Más allá de la dolorosa derrota, el resultado abrió un debate inevitable sobre el futuro del plantel: ¿qué futbolistas habrán disputado ya su última Copa del Mundo y quiénes asumirán el liderazgo?

¿Quiénes podrían dar un paso al costado?

De acuerdo con diferentes analistas deportivos, el combinado cafetero cuenta actualmente con un promedio de edad cercano a los 29 años.

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Esta cifra es superior a la de varias delegaciones que compitieron en el torneo, lo que enciende las alarmas sobre un inminente recambio generacional en Colombia.

Por esa razón, el destino de varios nombres históricos en el proceso hacia el Mundial 2030 es totalmente incierto. El caso que más llama la atención es el de James Rodríguez.

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El emblemático '10' tiene actualmente 34 años y, aunque su talento sigue intacto, una eventual clasificación lo llevaría a la próxima cita con 38 años, una edad que siembra dudas sobre su viabilidad física para la alta competencia.

La misma incógnita rodea a los tres palos. Tanto David Ospina como Camilo Vargas registran 37 años de edad. Pensar en su presencia dentro de cuatro años implicaría verlos competir con más de 40 años, un escenario que luce complejo pero no imposible en la posición de arquero.

Asimismo, defensores y volantes experimentados como Santiago Arias, Yerry Mina, Deiver Machado, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba entran en la lista de jugadores cuyo ciclo mundialista podría haber llegado a su fin.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras ser eliminada del Mundial? Esta es la fecha Foto: imagen tomada de la FCF

La nueva generación: ¿Quiénes tomarán las riendas?

Por otro lado, el torneo también sembró la semilla de la esperanza.

Diversas figuras emergentes mostraron destellos que los perfilan como la base del equipo para el siguiente proceso.

Futbolistas de la talla de Richard Ríos, Gustavo Puerta, Carlos Andrés Gómez, Juan Camilo Portilla, Jorge Carrascal, Jhon Arias, Jaminton Campaz, Luis Javier Suárez y el 'Cucho' Hernández llegarían en una etapa de madurez futbolística ideal.

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El caso de Gustavo Puerta genera altas expectativas por ser el futbolista más joven del plantel con apenas 22 años, proyectándose como un pilar a largo plazo.

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En una situación intermedia se encuentra Luis Díaz. La estrella del Liverpool tendría alrededor de 33 años para la próxima edición.

Su continuidad no está asegurada y dependerá estrictamente de cómo evolucione su rendimiento y velocidad en las próximas temporadas. El futuro está abierto y las respuestas solo llegarán con el inicio del nuevo ciclo.

