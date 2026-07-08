Otro golpe para la Selección Colombia; FIFA envía duro castigo tras eliminación de Mundial

Aunque Suiza celebró su histórico paso a cuartos de final, ambas selecciones recibieron una notificación que no esperaban: un castigo económico por parte de la FIFA debido a las infracciones cometidas durante los 120 minutos de juego.

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El partido fue una batalla táctica y física que obligó a los árbitros a sacar varias tarjetas para mantener el control.



Lo que quizás no sabías es que, según el reglamento del máximo ente del fútbol mundial, cada una de esas cartulinas amarillas tiene un precio que ahora las federaciones deberán descontar de sus premios.



¿Por qué la FIFA sancionó a la Selección Colombia tras el partido contra Suiza?

Aunque Colombia llegó al encuentro como ligera favorita en las apuestas, el desarrollo del juego fue sumamente trabado. La "Tricolor" se vio forzada a recurrir a las faltas en momentos críticos para frenar el avance helvético.

Según los reportes oficiales, el motivo del castigo a Colombia radica en las amonestaciones recibidas por dos de sus figuras defensivas.

Primero fue Luis Javier Suárez, quien vio la tarjeta amarilla al minuto 15 del segundo tiempo. Posteriormente, en el inicio de la prórroga, Dávinson Sánchez también fue amonestado a los cinco minutos del primer tiempo extra.

Por estas dos infracciones, el Comité Disciplinario de la FIFA, basándose en el numeral III del primer anexo del Código Disciplinario, impuso una multa de 20.000 dólares a la Federación Colombiana de Fútbol.

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A pesar de este golpe económico y de la eliminación tras fallar penales clave —donde Dávinson Sánchez y el 'Cucho' Hernández fueron señalados—, no todo es pérdida para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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La Selección Colombia se despidió del torneo con un ingreso total de 38.5 millones de dólares, acumulados por su paso por la fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final.

¿Cuánto dinero debe pagar Suiza por las amarillas recibidas ante Colombia?

Si creías que solo el equipo eliminado sufría las consecuencias, te cuento que para Suiza la "fiesta" también tuvo un costo elevado.

El equipo de Murat Yakin, aunque logró asfixiar el ritmo de Colombia y sellar su clasificación a cuartos de final después de 72 años, fue el equipo que más infracciones cometió en el encuentro.

Los europeos registraron un total de 23 faltas y recibieron tres tarjetas amarillas. Los jugadores amonestados fueron Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim.

Siguiendo el Anexo 1, capítulo 3, artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA, se especifica que las selecciones deben pagar 10.000 dólares por cada tarjeta amarilla recibida en el Mundial. En consecuencia, Suiza deberá asumir una multa de 30.000 dólares.

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Es importante que sepas que este dinero no sale directamente del bolsillo de los futbolistas. La sanción es administrativa y se restará automáticamente del premio millonario que la FIFA otorga a cada federación por su participación y avance en las fases del torneo.

Suiza ya ha asegurado una suma importante que incluye 15 millones de dólares solo por ganar su partido de octavos de final, dinero que le servirá para cubrir estos gastos disciplinarios antes de enfrentar a Argentina en la siguiente ronda.