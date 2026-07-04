¿Cuándo y dónde ver gratis el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La ilusión mundialista continúa para la Selección Colombia, que ya aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer por la mínima diferencia a Ghana.

Ahora, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá un nuevo reto frente a Suiza, un rival que también llega con confianza después de superar con autoridad su llave y asegurar su presencia entre los mejores equipos del torneo.

La expectativa entre los aficionados crece con el paso de las horas, no solo por conocer cómo responderá la Tricolor en esta nueva fase, sino también por saber cuándo, a qué hora y por qué canales podrá seguirse el compromiso completamente gratis desde Colombia.



El encuentro promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final, ya que ambos seleccionados llegan con argumentos futbolísticos importantes y con la ilusión de avanzar a la siguiente ronda del campeonato.



Selección Colombia ya conoce la fecha para enfrentar a Suiza

La Selección Colombia selló su clasificación luego de derrotar 1-0 a Ghana en el Arrow Stadium de Kansas City gracias a un gol de Jhon Arias al minuto 14 del compromiso.

Aunque el marcador fue corto, el conjunto nacional generó varias oportunidades para ampliar la diferencia. Johan Mojica estuvo cerca de marcar con un cabezazo que fue controlado por el arquero Lawrence Ati Zigi, mientras que Luis Díaz también celebró un gol que posteriormente fue invalidado por fuera de juego.

Con ese resultado, la Tricolor avanzó a los octavos de final, instancia en la que se medirá frente a Suiza.

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El compromiso quedó programado para el martes 7 de julio, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia), en el BC Place de Vancouver, Canadá, escenario que recibirá uno de los partidos más esperados de esta fase del Mundial 2026.

¿Dónde ver gratis el partido de la Selección Colombia?

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Los seguidores de la Selección Colombia podrán disfrutar del compromiso sin costo a través de diferentes plataformas de transmisión.

El partido será emitido por la señal principal de Caracol Televisión, además de la plataforma Ditu y el portal GolCaracol.com, que realizarán una cobertura completa antes, durante y después del encuentro.

Las transmisiones contarán con el equipo periodístico encabezado por Javier Hernández Bonnet, acompañado por los analistas invitados Rodolfo De Paoli y Alexis García, quienes realizarán el análisis del compromiso y de toda la jornada mundialista.

De esta manera, los aficionados tendrán varias alternativas para seguir cada detalle del partido desde cualquier dispositivo con acceso a internet o mediante la televisión abierta.

La Selección Colombia tendrá un duro desafío frente a Suiza

El próximo rival de la Selección Colombia llega luego de vencer 2-0 a Argelia en Vancouver con anotaciones de Breel Embolo y Dan Ndoye.

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El conjunto europeo mostró solidez durante todo el compromiso y consiguió instalarse por cuarta Copa del Mundo consecutiva en los octavos de final.

Uno de los jugadores más destacados fue Johan Manzambi, quien participó en la jugada del primer gol y continúa siendo una de las revelaciones del campeonato.

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Para Colombia, este será un examen de alto nivel frente a una selección que históricamente ha demostrado orden táctico y fortaleza defensiva.

El ganador del compromiso avanzará a los cuartos de final y seguirá soñando con conquistar el título mundial.

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