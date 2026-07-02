¿Qué pasa si la Selección Colombia pierde o gana ante Ghana en el Mundial 2026?

La Selección Colombia se juega la vida en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrenta a su similar de Ghana en los dieciseisavos de final de2026. Tras clasificar de forma invicta y como líder del Grupo K por encima de Portugal, la Tricolor llega con el ánimo al tope al Estadio Kansas City.

Sin embargo, al tratarse de una fase de eliminación directa, el margen de error es cero. Muchos aficionados se preguntan: ¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata contra Ghana? A continuación, te explicamos detalladamente todos los escenarios matemáticos y deportivos del combinado nacional.

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¿Qué pasa si Colombia gana ante Ghana?

Una victoria en los 90 minutos reglamentarios es el escenario ideal para el país. Si Colombia gana ante Ghana, el conjunto cafetero clasificará de forma directa a los octavos de final del Mundial 2026.

Al asegurar su tiquete entre las mejores 16 selecciones del planeta, la Tricolor ya empezaría a perfilar su camino hacia las instancias definitivas. Superar este choque rompería una dura barrera psicológica frente a equipos de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en fases de eliminación directa.

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Además, ratificaría el gran momento de figuras como James Rodríguez y Luis Díaz bajo la conducción técnica actual. En el horizonte de octavos de final, a Colombia le esperaría un cuadro sumamente competitivo con rivales de peso internacional.

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¿Qué pasa si Colombia pierde contra Ghana?

El panorama opuesto dictamina una realidad dolorosa pero tajante. Al estar en una ronda de "mata-mata", si Colombia pierde con Ghana, quedará eliminada inmediatamente de la Copa del Mundo.

No existen segundas oportunidades ni opciones de reclasificación mediante el formato de mejores terceros, puesto que esa ventaja solo aplicaba para la fase de grupos. Una derrota frente al equipo comandado por el estratega portugués Carlos Queiroz —un viejo conocido de la casa colombiana— significaría el fin del sueño mundialista para toda la nación.

Brujo de Ghana vs. Colombia: Convocan subida a Monserrate por el Mundial /Foto: redes sociales

¿Qué pasa si hay empate en los 90 minutos?

A diferencia de la primera fase, aquí el reparto de puntos no existe. Si Colombia empata contra Ghana al finalizar el tiempo reglamentario, el partido no terminará ahí. El reglamento oficial de la FIFA estipula que ambas escuadras deberán jugar una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno.

Si la igualdad persiste tras los 30 minutos de tiempo extra, el clasificado a los octavos de final se definirá mediante la tanda de tiros desde el punto penal.

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La última vez que Colombia enfrentó una instancia de eliminación directa ante un rival africano en un Mundial fue en Italia 1990 contra Camerún, cayendo precisamente en la prórroga. La escuadra de Néstor Lorenzo buscará reescribir la historia y sellar su pasaporte hacia la gloria.