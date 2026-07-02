Mhoni Vidente predijo quién ganará el Mundial 2026: reveló al campeón y los finalistas

A medida que el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, las predicciones sobre el posible campeón no dejan de aparecer. Analistas deportivos, exjugadores y aficionados han compartido sus apuestas sobre las selecciones con mayores opciones de levantar el trofeo.

Sin embargo, una de las opiniones que más llamó la atención en los últimos días fue la de Mhoni Vidente, quien aseguró tener una visión clara sobre cómo terminará el torneo.

Puedes leer: Mhoni Vidente lanza predicción para el Colombia vs. Ghana: ¿habrá sorpresa?



La reconocida astróloga volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir un video en el canal oficial de YouTube de Unicable, donde habló sobre el futuro de varias selecciones que continúan en competencia y reveló cuál, según sus predicciones, será la gran vencedora del campeonato.

Sus declaraciones rápidamente despertaron comentarios entre quienes siguen sus pronósticos y entre los aficionados al fútbol, ya que no solo mencionó al equipo que levantaría la copa, sino también el orden en el que, según ella, finalizarán algunos de los principales favoritos.

Publicidad

España será la campeona del Mundial 2026

Mhoni Vidente aseguró que España será la campeona del Mundial 2026

Durante su intervención, Mhoni Vidente explicó que, de acuerdo con sus predicciones, la selección que terminará celebrando el título será España.

Publicidad

Según comentó, la denominada 'Furia Roja' lograría superar todos los desafíos del campeonato y vencería en la gran final a Portugal, selección liderada por Cristiano Ronaldo, que finalizaría como subcampeona del torneo.

De cumplirse este pronóstico, la final estaría protagonizada por dos selecciones europeas, dejando por fuera a los equipos sudamericanos que tradicionalmente aparecen entre los favoritos para conquistar la Copa del Mundo.

Las palabras de la astróloga generaron múltiples reacciones, especialmente porque varios aficionados esperaban ver a selecciones latinoamericanas disputando el partido definitivo.

Así quedarían los primeros lugares, según la astróloga

Además de señalar al futuro campeón, Mhoni Vidente también compartió cómo quedarían ubicadas otras selecciones al finalizar el campeonato.

En sus predicciones, Argentina ocuparía la quinta posición. Aunque reconoció el nivel mostrado por el equipo durante el torneo, aseguró que no alcanzaría el objetivo de disputar la final.

En el cuarto lugar aparecería Inglaterra, selección que destacó por el rendimiento mostrado a lo largo de la competencia y que, según la astróloga, volvería a ubicarse entre las mejores del mundo.

Publicidad

Puedes leer: Mhoni Vidente lanza nueva advertencia sobre una muerte inminente: "Es complicado"

Publicidad

El tercer puesto sería para Francia, otro de los equipos que llegó al Mundial con el rótulo de favorito y que, pese a su buen desempeño, se quedaría a un paso de disputar el encuentro definitivo.

Finalmente, Portugal alcanzaría la final, pero no conseguiría quedarse con el título, ya que España terminaría imponiéndose para convertirse en la nueva campeona del mundo.

