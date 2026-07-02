Mhoni Vidente lanza predicción para el Colombia vs. Ghana: ¿habrá sorpresa?

A medida que avanza la Copa Mundial de la FIFA 2026, crece la expectativa entre los aficionados de la Selección Colombia, especialmente tras las recientes predicciones de la reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente.

En sus más recientes publicaciones en redes sociales, la vidente compartió sus visiones sobre el futuro de la 'Tricolor' en el certamen. Sus pronósticos han generado amplio interés entre sus seguidores, quienes recuerdan algunas de sus predicciones anteriores.

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De cara al partido entre Colombia y Ghana, Mhoni Vidente aseguró que visualiza un panorama favorable para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Según sus cartas, la selección colombiana no solo conseguirá la victoria, sino que lo hará con una amplia diferencia en el marcador.



¿Cómo quedará el partido de Colombia, según Mhoni Vidente?

La astróloga se atrevió a dar un resultado específico para este compromiso: "Yo veo que Colombia viene ganando contra Ghana... un 3-0 o un 3-1".

Posteriormente, reafirmó su pronóstico al señalar que espera un encuentro con varios goles a favor de la Selección: "Colombia viene ganando contra Ghana un 3-1... eso quiere decir muchos goles".

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Cabe recordar que la 'Tricolor' llega a este compromiso tras una destacada actuación en la fase de grupos, donde terminó como líder del Grupo K luego de enfrentarse a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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El partido frente a Ghana está programado para el próximo viernes 3 de julio, a las 8:30 p. m., en Kansas City, Estados Unidos. Para Mhoni Vidente, el buen momento futbolístico de Colombia y la fortuna estarán del lado del conjunto nacional durante este encuentro.

La astróloga también compartió sus predicciones sobre otros partidos del Mundial. En el caso de México, aseguró que esta selección llegará a su quinto partido. Asimismo, pronosticó que selecciones como Inglaterra, España y Portugal continuarán su camino en la competencia.

En contraste, lanzó una advertencia sobre Brasil. Según sus visiones, la selección brasileña no tendría un desempeño destacado en esta edición del Mundial, pues considera que el equipo se encuentra "muy flojo" y no alcanzaría las instancias finales del torneo.

Finalmente, Mhoni Vidente invitó a los aficionados a disfrutar del fútbol con tranquilidad y optimismo. Además, aseguró que julio será un mes marcado por noticias positivas, sorpresas favorables y prosperidad.

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