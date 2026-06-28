Pibe Valderrama estalló por el gol anulado a Dávinson Sánchez; lanzó dura crítica al VAR

El empate sin goles entre Colombia y Portugal por la última fecha del Grupo K del Mundial 2026 dejó un sabor agridulce para la Tricolor. Aunque el resultado le permitió al equipo de Néstor Lorenzo avanzar como líder de su zona, la gran conversación tras el pitazo final giró alrededor del gol que le fue anulado a Dávinson Sánchez en los minutos de adición.

La anotación del defensor colombiano fue invalidada por un fuera de juego milimétrico detectado por el sistema de fuera de juego semiautomático. La decisión generó un intenso debate entre aficionados, exfutbolistas y analistas, y uno de los que reaccionó con mayor vehemencia fue Carlos "El Pibe" Valderrama, quien cuestionó abiertamente la actuación del VAR.

El Pibe aseguró que Colombia fue perjudicada

A través de un video publicado en sus redes sociales, el histórico capitán de la Selección Colombia reconoció el buen partido realizado por el equipo de Néstor Lorenzo, destacando que la Tricolor fue superior durante varios pasajes del encuentro y que hizo méritos suficientes para quedarse con la victoria frente al conjunto portugués.

Sin embargo, su análisis cambió por completo cuando habló de la acción protagonizada por Dávinson Sánchez. Valderrama manifestó que, desde su punto de vista, la anotación debió ser válida y aseguró que Colombia fue perjudicada por la decisión arbitral. Incluso calificó la jugada como una injusticia y expresó su inconformidad con el uso del VAR en esa acción.

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El exvolante también afirmó que, además del gol anulado, consideró que hubo una acción sobre Luis Suárez dentro del área que merecía una revisión más profunda por parte del equipo arbitral. Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de aficionados compartieron su postura, mientras otros defendieron la decisión al recordar que el fuera de juego fue confirmado por la tecnología utilizada por la FIFA.

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La jugada se produjo en el tiempo de reposición, cuando Juan Fernando Quintero envió un centro al área y Dávinson Sánchez conectó de cabeza para vencer al arquero portugués. La celebración de los jugadores colombianos duró apenas unos segundos, ya que el asistente levantó la bandera y posteriormente el VAR confirmó que el defensor estaba adelantado por una diferencia mínima.

Más allá de la polémica, Colombia terminó la fase de grupos con un balance positivo. La Tricolor sumó siete puntos gracias a las victorias sobre Uzbekistán (3-1) y República Democrática del Congo (1-0), además del empate frente a Portugal, resultados que le permitieron finalizar en el primer lugar del Grupo K por encima de los portugueses.

Ahora el equipo de Néstor Lorenzo deberá dejar atrás la controversia para enfocarse en los dieciseisavos de final, donde enfrentará a Ghana. Mientras tanto, las declaraciones de El Pibe Valderrama alimentan un debate que continúa abierto entre los hinchas colombianos: si la tecnología actuó correctamente o si la Selección se quedó sin un triunfo que, para muchos, había conseguido legítimamente.