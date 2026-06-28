Colombia ya conoce al rival que tendrá que vencer para seguir soñando en el Mundial

La Selección Colombia dejó una grata imagen durante la fase de grupos del Mundial 2026 y ahora se prepara para afrontar el primer reto de eliminación directa. Después de finalizar como líder del Grupo K, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo ya conoce al rival que tendrá al frente en los dieciseisavos de final, una instancia en la que no habrá margen de error.

El conjunto nacional selló su clasificación gracias a una campaña de siete puntos, producto de dos victorias y un empate. El cierre de la primera fase llegó con un empate sin goles frente a Portugal, resultado que le permitió mantenerse en la primera posición del grupo por encima del combinado europeo y asegurar un cruce que ya quedó definido por el calendario del torneo.

Ghana será el próximo desafío de la Selección Colombia

El siguiente rival de la Tricolor será Ghana, selección que consiguió avanzar a la fase de eliminación directa y que ahora buscará dar la sorpresa frente al equipo colombiano. El compromiso corresponde a los dieciseisavos de final, una ronda inédita en la historia de los mundiales debido al nuevo formato de 48 selecciones implementado por la FIFA.

Colombia llega a este compromiso con argumentos que ilusionan a sus aficionados. En su debut derrotó 3-1 a Uzbekistán con una actuación convincente en ataque. Posteriormente venció 1-0 a República Democrática del Congo en un partido mucho más cerrado y, finalmente, igualó sin goles frente a Portugal en un encuentro en el que generó varias opciones y hasta celebró un tanto de Dávinson Sánchez que fue invalidado por un ajustado fuera de lugar tras la revisión del VAR.

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Uno de los futbolistas más destacados durante la fase de grupos ha sido Daniel Muñoz. El lateral derecho ha respondido tanto en defensa como en ataque y se convirtió en una de las principales cartas ofensivas del equipo al aportar goles importantes en el camino hacia la clasificación.

Por su parte, Ghana afrontará este compromiso con la intención de dar el golpe frente a uno de los equipos que mejor rendimiento mostró en el Grupo K. El conjunto africano se caracteriza por su fortaleza física y velocidad en transición, aspectos que Colombia deberá controlar si quiere avanzar a la siguiente ronda.

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El compromiso entre Colombia y Ghana se disputará el viernes 3 de julio, en un partido que definirá cuál de las dos selecciones obtiene el boleto a los octavos de final del Mundial 2026. Para el equipo de Néstor Lorenzo será una oportunidad de confirmar el buen momento que ha mostrado desde el inicio del torneo y seguir alimentando la ilusión de millones de colombianos.