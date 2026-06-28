Novia de James Rodríguez llamó la atención antes del partido de Colombia contra Portugal

La Selección Colombia disputó uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Portugal, un compromiso que definía el liderato del Grupo K y que mantuvo atentos a millones de aficionados. Sin embargo, mientras el equipo ultimaba detalles para salir al terreno de juego, una publicación en redes sociales también comenzó a generar conversación entre los seguidores de la Tricolor.

La protagonista fue Luisa Duque, quien ha acompañado a James Rodríguez durante varios compromisos de la Copa del Mundo y que volvió a aparecer en redes sociales horas antes del encuentro. La creadora de contenido compartió imágenes de los preparativos previos a su llegada al estadio, despertando una ola de comentarios entre quienes siguen tanto la actualidad del capitán colombiano como su vida fuera de las canchas.

Luisa Duque volvió a acompañar a James Rodríguez en una jornada clave del Mundial

El interés alrededor de Luisa Duque ha crecido durante el Mundial debido a sus constantes apariciones apoyando a la Selección Colombia. En esta oportunidad decidió mostrar parte de la rutina previa al compromiso frente a Portugal, dejando ver cómo se preparaba para asistir al estadio en una jornada que era decisiva para definir el primer lugar del grupo.

Las imágenes fueron compartidas pocas horas antes del inicio del compromiso y rápidamente comenzaron a ser replicadas por páginas dedicadas al seguimiento del combinado nacional y de James Rodríguez. Los comentarios de los usuarios se centraron tanto en su apariencia como en el respaldo que le ha brindado al futbolista durante el campeonato.

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Maquillan novia de James Fotos tomadas de Instagram @iam_mariace

La presencia de familiares y parejas de los jugadores se ha convertido en una constante durante el Mundial 2026. En cada jornada, las tribunas han reunido a quienes acompañan de cerca a los futbolistas, convirtiéndose también en protagonistas de algunas de las historias que rodean el torneo. De hecho, antes del partido entre Colombia y Portugal también circularon imágenes de Luisa Duque junto a Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, mientras ambas se dirigían al escenario deportivo para apoyar a la Selección.

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Mientras tanto, James Rodríguez concentraba toda su atención en el compromiso ante Portugal, un rival que exigía el máximo nivel de la Tricolor. El encuentro terminó igualado sin goles, resultado que permitió a Colombia finalizar como líder del Grupo K gracias a las victorias obtenidas previamente sobre Uzbekistán y República Democrática del Congo. Ese rendimiento le aseguró el boleto a los dieciseisavos de final del certamen.

Aunque el foco principal estuvo en el rendimiento deportivo de la Selección Colombia, la actividad en redes sociales volvió a demostrar el interés que despiertan las figuras cercanas a los jugadores. Cada publicación relacionada con James Rodríguez genera miles de interacciones, especialmente durante un torneo de la magnitud del Mundial, donde la atención trasciende lo que sucede dentro del terreno de juego.