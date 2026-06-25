Hermana de James Rodríguez rompe el silencio sobre la difícil situación que enfrenta

Juana Valentina, reconocida figura pública y hermana del capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, compartió recientemente con sus seguidores de redes sociales un momento de angustia familiar relacionado con la salud de sus hijos gemelos.

El incidente ocurrió de manera paralela al desarrollo del Mundial, que se lleva a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, evento en el cual su hermano se encuentra concentrado con el equipo nacional.

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A través de sus redes sociales, Juana Valentina reveló que sus hijos, Israel e Isaac, enfrentaron complicaciones respiratorias que requirieron atención inmediata durante la noche. Según explicó, los menores se vieron afectados por los constantes cambios climáticos, los cuales desencadenaron cuadros de alergias y tos alérgica.



La situación llegó a un punto crítico durante una madrugada, cuando Juana Valentina publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que mostró que eran las 12:00 de la noche y que seguía cuidando a sus hijos. Según relató, debido a la intensidad de la tos, fue necesario nebulizar a los gemelos.

¿Qué más comentó la hermana de James Rodríguez?

A pesar de la preocupación que generó la noticia entre sus seguidores y amigos cercanos, la hermana de James Rodríguez dio un parte de tranquilidad poco después. Juana Valentina confirmó que la situación de salud estaba bajo control y que sus hijos permanecían estables tras los cuidados recibidos.

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Después de lo vivido, la familia pasó de la preocupación a la alegría con la celebración del cumpleaños de los gemelos el pasado 24 de junio. Juana Valentina compartió imágenes detalladas de la fiesta organizada para Israel e Isaac, la cual tuvo una temática inspirada en la serie infantil 'Paw Patrol'.

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La decoración del evento destacó por el uso de colores azules y rojos, y la joven mostró diversos momentos de la reunión en los que se vio a los menores recuperados y disfrutando de su día especial.

Mientras Juana Valentina atendía estas urgencias familiares desde la distancia, siguiendo los partidos de "La Tricolor" a través de la televisión, su hermano James Rodríguez continúa su participación en la cita mundialista.

La Selección Colombia atraviesa un momento positivo en el torneo tras vencer a la República Democrática del Congo, resultado que aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del certamen.

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