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Caso Camila Potosí: Fiscalía revela cómo murió Alahía y suma delito contra los capturados

La Fiscalía reveló un nuevo detalle forense en el caso de María Camila Potosí y su hija Alahia. El hallazgo llevará a la imputación de un nuevo delito contra los cinco capturados.

Caso Camila Potosí: Fiscalía revela cómo murió Alahía
La Fiscalía anunció que imputará un nuevo delito a los cinco capturados por el caso de María Camila Potosí, tras los hallazgos forenses relacionados con Alahía.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

El caso de María Camila Potosí Gómez volvió a dar un giro con una nueva revelación presentada durante la investigación.

Esta vez, el elemento que más ha impactado tiene relación con Alahia, la bebé que esperaba la joven de 21 años, pues los hallazgos forenses llevaron a la Fiscalía General de la Nación a anunciar la imputación de un nuevo delito contra las cinco personas capturadas por estos hechos.

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La decisión surge después de los resultados obtenidos por Medicina Legal, que permitieron establecer nuevas circunstancias alrededor del fallecimiento de la recién nacida. Ese informe cambió el enfoque jurídico de una parte del proceso y abrió un nuevo capítulo en uno de los casos que más ha conmocionado al país durante este año.

El hallazgo forense que cambió el rumbo del proceso

Según la información conocida durante las diligencias judiciales y revelada por El Tiempo, la Fiscalía imputará el delito de homicidio agravado a los procesados debido a las conclusiones obtenidas por los expertos forenses sobre Alahia.

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De acuerdo con la Fiscalía, la menor nació con vida y alcanzó a respirar por sus propios medios durante aproximadamente 30 minutos antes de fallecer.

Las investigaciones indican que su muerte estuvo relacionada con el procedimiento al que fue sometida durante la extracción y con las condiciones en las que ocurrió, sin las medidas de higiene ni las técnicas médicas apropiadas.

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Ese resultado pericial representa uno de los hallazgos más impactantes del expediente y modifica la forma en que será analizada la responsabilidad penal de los capturados.

Imagen muestra los pies de un bebé en blanco y negro y a María Camila Potosí
Durante la audiencia judicial se reveló que la bebé de María Camila Potosí alcanzó a nacer con vida
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y Google flow

La investigación reconstruyó cómo habría comenzado todo

La Fiscalía sostiene que el caso comenzó con un plan basado en el engaño.

Según la hipótesis presentada ante el juez, Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría fingido un embarazo durante varios meses para convencer a su entorno de que esperaba una niña.

De acuerdo con la investigación, también habría ganado la confianza de María Camila Potosí durante los controles prenatales.

Puedes leer: La historia que "montó" Yulieth para retener a Camila mientras llegaban los hombres

El 16 de julio de 2026, la joven salió creyendo que visitaría una pañalera. Sin embargo, según la Fiscalía, fue llevada mediante engaños a un inmueble ubicado en el sector Alto de Polvorines, en Cali.

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Durante la audiencia, el ente acusador explicó cuál habría sido el papel de la principal señalada dentro de los hechos.

"Proveer el lugar para la ejecución de los hechos, generar confianza con María Camila, haciéndole creer que también estaba embarazada precisamente de una niña, para, mediante la modalidad del engaño, transportarla".

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