Encuentran sin vida a Alejandro Grajales, joven silletero que era buscado en Santa Elena

Una profunda tristeza embarga a la comunidad silletera de Medellín tras confirmarse el hallazgo sin vida de Alejandro Grajales Alzate, el adolescente de 15 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 4 de agosto en el corregimiento de Santa Elena.

Luego de casi 48 horas de intensa búsqueda, familiares, habitantes del sector y organismos de emergencia conocieron la noticia que nadie quería recibir.

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El menor fue encontrado sobre el mediodía de este jueves en una zona boscosa del sector El Salado, en la vereda Mazo, muy cerca del lugar donde había sido visto por última vez.

Desde ese momento, las autoridades iniciaron las diligencias judiciales para establecer qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

La noticia generó un enorme impacto entre los habitantes de Santa Elena, especialmente porque Alejandro pertenecía a una de las familias tradicionales dedicadas a la cultura silletera y era conocido desde muy pequeño por participar en diferentes actividades relacionadas con esta tradición antioqueña.

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Así fue la búsqueda de Alejandro Grajales

Alejandro Grajales Alzate desapareció el martes 4 de agosto luego de salir del Parqueadero Los Grajales, propiedad de su familia. Según la información conocida, el adolescente salió acompañado por su perro y desde ese momento se perdió todo contacto con él.

Su desaparición movilizó rápidamente a familiares, vecinos y organismos de socorro, quienes recorrieron durante casi dos días distintos sectores del corregimiento de Santa Elena con la esperanza de encontrarlo con vida.

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Finalmente, hacia las 12:00 del mediodía de este jueves, personas que participaban en la búsqueda localizaron su cuerpo en una zona boscosa del sector El Salado, en la vereda Mazo.

Tras el hallazgo, funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica y trasladaron el cuerpo para los análisis forenses correspondientes que permitirán esclarecer las causas del fallecimiento.

Encuentran sin vida a Alejandro Grajales, joven silletero que era buscado en Santa Elena

La Corporación de Silleteros lamentó su fallecimiento

Tras conocerse la noticia, la Corporación de Silleteros de Santa Elena publicó un emotivo mensaje recordando al adolescente y acompañando a su familia.

En el comunicado señalaron:

"Su partida enluta no solo a su familia, sino también a toda la comunidad silletera, que durante los últimos días permaneció unida con la esperanza de encontrarlo. Hoy nos abrazamos en el dolor y acompañamos con profundo respeto a sus padres, familiares y seres queridos".

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La organización también confirmó que Alejandro hizo parte desde pequeño de los procesos de formación para jóvenes silleteros y que evaluarán el homenaje que podría rendírsele durante el tradicional Desfile de Silleteros.

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¿Qué le pasó a Alejandro Grajales?

Por ahora, las autoridades no han confirmado la causa del fallecimiento de Alejandro Grajales Alzate.

El CTI de la Fiscalía adelanta la investigación y Medicina Legal realizará los análisis forenses que permitirán establecer qué ocurrió.

Aunque han circulado versiones extraoficiales que indican que el joven habría atentado contra su propia vida, esa información no ha sido confirmada oficialmente y será la investigación la que determine si hubo participación de otras personas y cuál fue la causa exacta de su muerte.