Este es el orden del día y horarios para la posesión de Abelardo De La Espriella

El Congreso de la República definió formalmente el orden del día posesión Abelardo De La Espriella para este viernes 7 de agosto de 2026.

Los actos protocolarios Congreso Pleno iniciarán formalmente desde el mediodía. Esta importante jornada marcará el inicio de un nuevo periodo constitucional en el poder ejecutivo de Colombia.

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Horarios y apertura de la sesión solemne

La agenda legislativa establece que los horarios posesión presidencial Colombia comenzarán estrictamente a las 12:00 m.

El primer punto estipulado es el llamado a lista y la verificación del quórum parlamentario. Este paso es indispensable para abrir la sesión formal de las dos cámaras unidas.

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Posteriormente, las comisiones protocolarias presentarán su informe ante la plenaria. Estos grupos de congresistas serán los encargados de anunciar la llegada del mandatario electo al recinto. Con este procedimiento se conectará la apertura institucional con el inicio de los eventos centrales de la transmisión de mando Colombia.

Posesión Abelardo De La Espriella Orden del día del 7 de agosto

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Los ocho actos protocolarios del 7 de agosto

La secuencia oficial del evento se dividirá en ocho momentos específicos para garantizar el relevo institucional:



Llamado a lista y verificación del quórum. Informe de las comisiones protocolarias. Juramento del presidente electo. Imposición de la banda presidencial. Posesión del vicepresidente electo. Discurso del presidente del Congreso. Discurso del presidente de la República. Lectura y aprobación del acta final.



El momento cumbre ocurrirá durante el tercer y cuarto punto de la agenda.

Con base en el artículo 192 de la Constitución Política, el senador Honorio Henríquez, presidente del Congreso, tomará el juramento constitucional a Abelardo De La Espriella.

Acto seguido, se procederá con la tradicional imposición de la banda presidencial, oficializando sus funciones como jefe de Estado.

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Juramento de la Vicepresidencia y discursos de cierre

El diseño del programa estipula una clara diferenciación de las autoridades correspondientes.

Una vez investido, el nuevo presidente de la República será el encargado de tomar el juramento a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

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Tras concluir las juramentaciones, el evento dará paso a las intervenciones políticas. El senador Honorio Henríquez ofrecerá las palabras de apertura en representación del poder legislativo.

Seguidamente, Abelardo De La Espriella pronunciará su primer discurso oficial como mandatario de los colombianos ante la nación.

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La jornada de este 7 de agosto 2026 finalizará con la lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria. Este mecanismo jurídico dejará el registro documental de las actuaciones adelantadas por el Congreso Pleno. De esta manera, concluirá de forma exitosa la transición del mando presidencial en el país.