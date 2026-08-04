¿Ministro de defensa reconoce a Abelardo como presidente? Esto dijo sobre la posesión

Durante una entrevista con El Klub de La Kalle, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, el ministro de Defensa se refirió a su posición frente al cambio presidencial, el proceso de empalme entre gobiernos y el papel que cumplen las instituciones del Estado durante la transición prevista para el próximo 7 de agosto de 2026.

En la conversación también abordó temas relacionados con la seguridad nacional, las responsabilidades de las entidades públicas y el trabajo que adelantan las diferentes dependencias para mantener el funcionamiento institucional. El funcionario insistió en que todas las actuaciones deben desarrollarse dentro del marco constitucional.

Puedes leer: ¿Peligro en la posesión de Abelardo de la Espriella? Ministro de Defensa confirma alerta



¿El ministro de Defensa reconoce a Abelardo de la Espriella como presidente?

Al ser consultado sobre el reconocimiento de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026, el ministro respondió que su posición no depende de una decisión personal, sino de lo que establecen la Constitución, la ley y las decisiones adoptadas por las autoridades electorales.

"Yo no soy nadie para reconocer a alguien, o más bien mi deber es reconocer lo que dice la Constitución y la ley. Ya las autoridades electorales se pronunciaron. ¿Quién es el presidente de los colombianos a partir del 7 de agosto del 2026? La Presidencia de la República ha dado órdenes claras de hacer el empalme. Eso es lo único que podría yo decir", expresó durante la entrevista con El Klub de La Kalle.

Con esa respuesta, el jefe de la cartera explicó que el reconocimiento institucional corresponde al cumplimiento de las normas vigentes y al proceso oficial adelantado por las autoridades competentes. También indicó que las entidades nacionales continúan ejecutando las tareas relacionadas con el empalme administrativo entre gobiernos.

El ministro agregó que las dependencias estatales mantienen una agenda de trabajo enfocada en la elaboración de informes y en la coordinación entre los equipos responsables de la transición presidencial. Según explicó, cada institución cumple funciones específicas para garantizar la continuidad del Estado.

Publicidad

Puedes leer: ¿Qué pasó con Wilson, perro que salvó a los niños en la selva? Ministro revela la verdad

"Yo soy apenas un mortal, un colombiano", afirmó al referirse a su papel dentro del Gobierno. Señaló que su responsabilidad consiste en cumplir las funciones que le asigna el cargo y respetar el marco jurídico que rige el funcionamiento de las instituciones.

Publicidad

El ministro también pidió actuar con responsabilidad frente a la información que circula en redes sociales. Advirtió sobre la difusión de contenidos falsos que generan preocupación entre la población y habló de un "terrorismo mediático" promovido por personas que difunden alertas sin sustento.

En otro momento de la conversación recordó que lleva 37 años al servicio del país desde que ingresó al Ejército a los 17 años. La disciplina militar, explicó, marcó su vida personal y profesional. "Soy soldado y allá le enseñan a uno de la disciplina, del cuidado, del amor por la patria", afirmó.

El funcionario también evocó algunos de los episodios más difíciles de su carrera. Recordó un combate en Lejanías, Meta, cuando tenía 23 años, donde, según relató, "me pasó un disparo cerca a la cabeza". Además, mencionó la pérdida de un hermano en un accidente de helicóptero militar, experiencias que, aseguró, reforzaron su compromiso con el servicio al país.

Mira la entrevista completa: