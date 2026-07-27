Alejandra Omaña menciona su inesperado papel en el Congreso; rifas y espectáculos

Durante una entrevista en El Klub de La Kalle, la senadora Alejandra Omaña, antes conocida en la industria para adultos con el seudónimo de Amaranta Hank, habló de las funciones que desempeña en el Capitolio y de una curiosa tarea que terminó asumiendo entre sus propios compañeros de bancada.

La congresista explicó cómo nació ese curioso papel que hoy le atribuyen de manera informal dentro del Congreso. Aunque varios de sus compañeros la identifican como la encargada de organizar rifas, fiestas y espectáculos, aclaró que su trabajo legislativo responde a un proceso que comenzó mucho antes de llegar al Capitolio.

Durante la conversación, Omaña aseguró que su llegada al Pacto Histórico no fue producto de la improvisación. Explicó que llevaba varios años vinculada al activismo social antes de convertirse en senadora y recordó: "Yo venía trabajando desde hace unos 9 años en defensa de los derechos de las mujeres".



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¿Cuáles son las funciones de Alejandra Omaña en el Congreso?

Aunque muchos aún la relacionan con su pasado, Alejandra aseguró que tiene responsabilidades legislativas de gran importancia. Contó que hace parte de la Comisión Segunda del Senado, donde trabaja en "temas de defensa, de fronteras, de comercio, de fuerzas armadas", asuntos que hacen parte de su agenda diaria.

La senadora explicó que su interés por estos temas nació mucho antes de llegar al Congreso. Durante la entrevista recordó que crecer en Norte de Santander marcó su visión sobre la realidad del país. "Nací, incluso me crié, en un territorio que fue bastante, que sigue siendo muy azotado por la violencia", afirmó.

Sin embargo, entre tantas discusiones técnicas también hay espacio para el humor. Omaña contó que un compañero de bancada la buscó para ayudar a organizar una salida al Festival Petronio Álvarez, convencido de que ella era la persona indicada para reunir a todos los congresistas.

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Según relató entre risas, ese compañero le dijo: "Tú que eres la que se lleva bien con todos invítalos a ver cuál es". Desde entonces comenzó a recibir un curioso apodo dentro del Congreso. "Mira, ya oficialmente soy la encargada de fiestas y espectáculos", comentó divertida sobre esa función no oficial.

¿Cómo afronta Alejandra Omaña las críticas por su pasado?

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La congresista reconoció que muchas personas siguen juzgándola por su historia personal. Aun así, aseguró que su trabajo demuestra por qué llegó al Congreso para ejercer una labor seria. "Me han subestimado muchísimo... pero yo creo que la plenaria que tuvimos hace un par de días demostró a qué llegamos al Congreso", expresó.

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También dejó claro que su intención nunca fue ocupar una curul para protagonizar polémicas. Durante la entrevista insistió en que el trabajo legislativo debe enfocarse en asuntos relevantes para el país. "No llegamos a perder el tiempo, no llegamos a hablar de tonterías, llegamos a hablar de denuncias importantes", afirmó.

Al hablar de su etapa como Amaranta Hank, la senadora aseguró que ese capítulo quedó atrás. Explicó que durante mucho tiempo le gustó que la identificaran con ese nombre, pero decidió dejarlo porque muchas personas continúan asociándolo únicamente con su paso por la industria para adultos.

Incluso confesó sentirse agotada por las preguntas relacionadas con esa etapa de su vida. "Estoy tan aburrida del entretenimiento para adultos, por Dios. Llevo 9 años en los que me he lidiado con un montón de preguntas morbosas", comentó al explicar por qué prefiere que la conozcan por su trabajo político.

A pesar de las críticas y de los ataques que recibe en redes sociales, Omaña aseguró que no reniega de las decisiones que tomó en el pasado. "Yo no me arrepiento de haber hecho contenido para adultos... yo lo hice porque yo quería, para mí fue un acto de rebeldía, de libertad", manifestó.

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Ahora, explicó que su principal interés es impulsar lo que denomina el "movimiento del amor". Para ella, cada acción cotidiana tiene un impacto político. "Cualquier acto es político, reunirse es político, el ocio es político, salir de fiesta es político, todo es político", afirmó.

Finalmente, Alejandra reveló que, después de los descuentos de ley, recibe cerca de 32 millones de pesos mensuales como congresista. Explicó que esos recursos no solo corresponden a su salario, sino que también le permiten sostener el trabajo que realiza en los territorios y cumplir con los compromisos adquiridos con quienes la eligieron.

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