¿Tendrán que pagar impuestos los pensionados? esto dijo el nuevo ministro de Hacienda

Los pensionados en Colombia siguen atentos a los anuncios del nuevo Gobierno por el impacto que podrían tener sobre sus ingresos. Una de las principales dudas gira en torno a la posibilidad de que las mesadas comiencen a pagar nuevos impuestos como parte de un ajuste fiscal.

El designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez, abordó este tema durante una entrevista para Semana, donde expuso las prioridades económicas del nuevo Gobierno. En medio de la conversación, fue enfático al descartar que la administración contemple gravar las pensiones de los colombianos.

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Al ser consultado sobre la posibilidad de cobrar impuestos a las mesadas pensionales, el funcionario respondió de manera directa: "No". Con esa declaración descartó cualquier intención de incluir este tipo de ingresos dentro de los ajustes fiscales que prepara el Gobierno.



El economista también cuestionó la reforma tributaria impulsada por la administración anterior. Según explicó, considera que no es justo trasladarles nuevas cargas económicas a los ciudadanos para cubrir problemas financieros heredados del manejo de los recursos públicos.

Durante su intervención insistió en que el Estado debe dar ejemplo de austeridad antes de pensar en nuevos cobros. Incluso aseguró: "Me parece injusto con los colombianos ponerlos a pagar la parranda de este gobierno", al referirse a la política tributaria anterior.

¿Qué dijo Miguel Gómez sobre el sistema pensional?

El futuro ministro Miguel Gómez reconoció que el sistema pensional colombiano enfrenta dificultades estructurales. Explicó que uno de los mayores problemas es la informalidad laboral, pues millones de trabajadores no realizan aportes permanentes para financiar las futuras jubilaciones.

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A ese panorama se suma el envejecimiento de la población. Sobre este punto advirtió en el medio anteriormente mencionado: "Si a eso le mete la inercia demográfica que hace que envejezcamos, pues todavía el tema es más difícil", al explicar los retos que deberá enfrentar el sistema.

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Como alternativa, el Gobierno estudia una eventual reforma laboral que permita incorporar gradualmente a más trabajadores informales al sistema. La intención es aumentar el número de cotizantes y fortalecer la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo.

Otro aspecto que revisa la nueva administración corresponde a las inversiones que realizan los fondos privados con el ahorro de los afiliados. El ministro explicó que evalúan modificar las reglas actuales para reducir riesgos sobre los recursos de quienes cotizan.

Según el ministro, obligar a los fondos a vender inversiones antes de tiempo puede afectar directamente el ahorro de los trabajadores. Por eso afirmó: "Me parece que es trasladarle al ahorrador un riesgo que es absolutamente innecesario".

El ministro de Hacienda descartó nuevos impuestos para pensionados, recordando que las exenciones vigentes se rigen según el Estatuto Tributario Foto: IA

¿Los pensionados deben declarar renta en Colombia?

Aunque Miguel Gómez, dijo que el nuevo Gobierno descartó crear un impuesto para las pensiones, eso no significa que estos ingresos estén por fuera de la legislación tributaria. En Colombia, las rentas de pensiones están reguladas por el artículo 337 del Estatuto Tributario, que establece cómo deben tratarse estos ingresos para efectos de la declaración de renta.

La norma señala que, antes de calcular un posible impuesto, se pueden descontar los aportes obligatorios a salud y aplicar el porcentaje de renta exenta autorizado por la ley. Solo después de realizar ese procedimiento se determina si existe o no una obligación tributaria.

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Posteriormente se calcula la Renta Líquida Gravable Pensional. Si el resultado supera los rangos establecidos en UVT, entran en vigencia las tarifas marginales previstas en el Estatuto Tributario, las cuales actualmente oscilan entre el 19 % y el 33 %, dependiendo del monto obtenido.

Actualmente, Colombia registra 2.264.625 pensionados. De ese total, 1.686.567 pertenecen a Colpensiones, mientras que el resto recibe su mesada a través de los diferentes fondos privados que operan en el sistema pensional del país.

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De acuerdo con las cifras del Ministerio, más de 33 millones de personas están afiliadas al sistema pensional colombiano. La mayoría cotiza en fondos privados, mientras cerca de siete millones permanecen vinculados a Colpensiones, la entidad pública encargada del régimen estatal.