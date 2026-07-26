¿Te pueden despedir por retirar tus cesantías antes de tiempo? Esto dice la Corte Suprema

Las cesantías representan uno de los beneficios laborales más importantes para millones de trabajadores en Colombia. Aunque muchas personas saben que este dinero puede retirarse antes de finalizar la relación laboral, no siempre tienen claro que la ley establece condiciones específicas para hacerlo y que incumplirlas podría traer consecuencias.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia reiteró el alcance de las normas que regulan el retiro anticipado de las cesantías y explicó qué ocurre cuando un trabajador solicita esos recursos para un fin autorizado, pero finalmente los utiliza para un propósito diferente. La decisión volvió a poner sobre la mesa las obligaciones tanto de los empleados como de los empleadores frente a este ahorro laboral.

Retiro anticipado de cesantías: ¿en qué casos podrías perder tu empleo?

La legislación colombiana permite retirar parcialmente las cesantías antes de terminar el contrato de trabajo, pero únicamente para los fines establecidos por la ley. Entre ellos se encuentran la compra de vivienda, la construcción o remodelación de un inmueble y el pago de estudios del trabajador, su cónyuge o sus hijos en instituciones educativas autorizadas.

Según explicó la magistrada Marjorie Zúñiga, cuando solicitas un retiro anticipado debes informar el motivo por el cual necesitas ese dinero y, posteriormente, presentar los documentos que demuestren que los recursos fueron destinados al propósito que autorizó el empleador.

Publicidad

Esto significa que no basta con obtener la aprobación para retirar las cesantías. También existe la obligación de acreditar que el dinero realmente fue utilizado para la finalidad que justificó el desembolso. Si eso no ocurre y se evidencia un uso diferente al permitido por la ley, el empleador podría adoptar medidas disciplinarias que incluso podrían terminar con la finalización del contrato laboral.

La Corte recordó que las cesantías tienen un objetivo específico y no pueden convertirse en un recurso de libre destinación mientras el trabajador continúe vinculado laboralmente. La única excepción es cuando la persona queda cesante, es decir, pierde su empleo, momento en el que puede retirar la totalidad de esos recursos sin necesidad de justificar el uso que les dará.

Publicidad

Por esa razón, si planeas solicitar un retiro anticipado de tus cesantías, es importante que conserves las facturas, recibos, certificados o cualquier otro soporte que permita demostrar que el dinero fue invertido en el fin para el cual fue autorizado. Estos documentos pueden ser requeridos posteriormente por el empleador.

La decisión también recuerda a las empresas que tienen la facultad de verificar el destino de las cesantías cuando autorizan un retiro parcial. Esa revisión hace parte de los controles previstos por la legislación para garantizar que este beneficio laboral cumpla la finalidad para la cual fue creado y evitar un uso indebido de los recursos.

En Colombia, más de 13 millones de trabajadores reciben cesantías, por lo que conocer las reglas sobre su retiro es fundamental. Antes de solicitar un desembolso anticipado, conviene revisar que el motivo esté contemplado por la ley y cumplir con todos los requisitos exigidos, ya que hacerlo correctamente puede evitar inconvenientes laborales y garantizar que este ahorro siga cumpliendo su función de respaldo económico.