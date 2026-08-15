Residentes con mascotas en conjuntos podrían tener nuevas reglas; conoce la propuesta

Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República busca modificar la Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal en Colombia, con el objetivo de fortalecer la convivencia entre residentes, administraciones y propietarios de mascotas.

La iniciativa también pretende incorporar medidas enfocadas en el bienestar animal, la tenencia responsable y la prevención del maltrato en edificios y conjuntos residenciales.

Uno de los principales cambios contempla la creación de un registro obligatorio de animales de compañía en todas las copropiedades de uso residencial.

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De aprobarse, los administradores serían los encargados de recopilar información sobre las mascotas, como la especie, el nombre, la edad, el estado de esterilización, el esquema de vacunación y los datos de su tenedor.

Además de servir como un censo interno, esta información sería reportada periódicamente a las alcaldías municipales y distritales con el fin de fortalecer los programas de salud animal y facilitar la identificación de posibles casos de abandono o maltrato.

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El proyecto también señala que el incumplimiento de esta obligación podría dar lugar a sanciones económicas o administrativas, de acuerdo con lo establecido en los reglamentos de cada copropiedad.

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¿Qué otros cambios propone el proyecto de ley?

La iniciativa establece nuevas directrices para el manejo de animales sin propietario identificado que permanezcan en las zonas comunes de los conjuntos residenciales.

En ese sentido, plantea que las administraciones permitan a los residentes alimentar, refugiar o proteger a estos animales, siempre que no exista un concepto sanitario emitido por la autoridad competente que lo desaconseje.

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Asimismo, propone prohibir la expulsión de estos animales o la destrucción de los espacios destinados a su protección, salvo que representen un riesgo comprobado para las personas o para los bienes comunes. En esos casos, la administración deberá coordinar con las autoridades locales su atención y traslado.

Por otra parte, quienes decidan asumir el cuidado de un animal sin propietario deberán garantizar su alimentación, vacunación, desparasitación y esterilización.

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Mallas de seguridad y nuevas restricciones

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En materia de infraestructura, el proyecto busca impedir que las administraciones prohíban la instalación de mallas o redes de protección en balcones o ventanas de las unidades privadas, siempre que sean removibles, de colores claros y no afecten la estructura del inmueble.

De igual forma, plantea prohibir el uso de barreras físicas diseñadas para causar daño, sufrimiento o la muerte de animales, una práctica que suele afectar a aves y otras especies.

Estricta norma para los dueños de mascotas en conjuntos residenciales: nadie se salva, imagen de referencia Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de la Alcaldía de Bogotá y realizada con ImageFX

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Para resolver conflictos relacionados con la tenencia de mascotas, la iniciativa propone crear un Comité de Mediación Comunitaria para la Protección Animal en cada conjunto residencial, con el propósito de buscar acuerdos entre las partes antes de acudir a otras instancias.

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Además, el proyecto establece que administradores y residentes tendrían el deber de denunciar cualquier presunto caso de maltrato animal y aportar, cuando sea posible, elementos de prueba como grabaciones de cámaras de seguridad.

Finalmente, la iniciativa contempla otorgar un plazo de un año al Ministerio de Salud para reglamentar el uso de plaguicidas en las zonas comunes, con el fin de reducir los riesgos para los animales de compañía.