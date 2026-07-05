Estas son las plantas más tóxicas para los gatos; muchas están dentro de la casa

En la actualidad, los gatos se han convertido en uno de los animales de compañía favoritos en los hogares, ocupando un lugar cada vez más importante dentro de las familias.

Sin embargo, esta convivencia también implica identificar posibles riesgos para su bienestar. Uno de los más frecuentes es la presencia de plantas ornamentales que, aunque son inofensivas para las personas, pueden resultar altamente tóxicas para el organismo de los felinos.

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Los gatos son curiosos por naturaleza y suelen explorar su entorno mordiendo hojas, tallos o flores, además de sentirse atraídos por diferentes texturas y aromas.



Aunque este comportamiento es completamente instintivo, puede convertirse en un problema cuando en el hogar hay especies vegetales que contienen sustancias capaces de afectar gravemente su salud.

¿Cuáles son las plantas más peligrosas para los gatos?

El lirio encabeza la lista de las especies más peligrosas. Según especialistas, todas sus partes, incluido el polen, son tóxicas y pueden provocar insuficiencia renal aguda en cuestión de horas, incluso si el gato solo lame una hoja o bebe agua del florero donde se encuentra la planta.

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Otra especie común en los hogares es el potus, que contiene cristales de oxalato de calcio. Su ingesta puede causar irritación intensa en la boca, salivación excesiva, vómito y dificultad para tragar.

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En esa misma categoría se encuentra la Dieffenbachia, capaz de provocar inflamación de la lengua y la garganta, dolor oral intenso y complicaciones respiratorias que, en algunos casos, llevan al animal a dejar de alimentarse.

Durante la temporada navideña, la flor de Pascua también representa un riesgo. Su savia lechosa puede ocasionar irritación gastrointestinal, vómito y diarrea si el gato la muerde.

Por su parte, plantas de jardín como las azaleas y las hortensias también pueden resultar peligrosas. Las primeras afectan el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central, mientras que las segundas, si se consumen en grandes cantidades, pueden generar alteraciones neurológicas.

Incluso algunas plantas consideradas beneficiosas para las personas, como la sábila, contienen compuestos como la aloína, que resultan tóxicos para los gatos. Del mismo modo, alimentos de uso cotidiano como la cebolla, el ajo y el puerro nunca deben formar parte de su alimentación.

Por ello, los expertos recomiendan conocer cuáles son las especies potencialmente peligrosas antes de tenerlas en casa y mantenerlas fuera del alcance de las mascotas. Además, ante cualquier signo de intoxicación, como babeo excesivo, vómito, letargo o dificultad para respirar, es fundamental acudir de inmediato al médico veterinario para recibir atención oportuna.