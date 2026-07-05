Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
VIDEO: RESUMEN COLOMBIA VS. GHANA
BODA DE TAYLOR SWIFT
PREOCUPACIÓN POR EPA COLOMBIA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / En Casa  / Estas son las plantas más tóxicas para los gatos; muchas están dentro de la casa

Estas son las plantas más tóxicas para los gatos; muchas están dentro de la casa

Aunque muchas de estas plantas son inofensivas para los seres humanos, pueden afectar la salud de los gatos en poco tiempo.

Las plantas de interior que pueden causar graves problemas de salud a los gatos
Las plantas de interior que pueden causar graves problemas de salud a los gatos, imagen de referencia
Foto: imagen realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

En la actualidad, los gatos se han convertido en uno de los animales de compañía favoritos en los hogares, ocupando un lugar cada vez más importante dentro de las familias.

Sin embargo, esta convivencia también implica identificar posibles riesgos para su bienestar. Uno de los más frecuentes es la presencia de plantas ornamentales que, aunque son inofensivas para las personas, pueden resultar altamente tóxicas para el organismo de los felinos.

Puedes leer: Si tu mascota ensucia zona de conjunto residencial, tus vecinos podrían actuar legalmente

Los gatos son curiosos por naturaleza y suelen explorar su entorno mordiendo hojas, tallos o flores, además de sentirse atraídos por diferentes texturas y aromas.

Te puede interesar

Costosa multa para conductores: forma correcta de viajar con tu perrito en el auto
Internacional

Costosa multa para conductores: forma correcta de viajar con tu perrito en el auto

Gatos sueltos en zonas comunes podrían salir caros a sus dueños
Información de servicio

Esta práctica frecuente con gatos en conjuntos residenciales podría costarte una multa

Aunque este comportamiento es completamente instintivo, puede convertirse en un problema cuando en el hogar hay especies vegetales que contienen sustancias capaces de afectar gravemente su salud.

¿Cuáles son las plantas más peligrosas para los gatos?

El lirio encabeza la lista de las especies más peligrosas. Según especialistas, todas sus partes, incluido el polen, son tóxicas y pueden provocar insuficiencia renal aguda en cuestión de horas, incluso si el gato solo lame una hoja o bebe agua del florero donde se encuentra la planta.

Publicidad

Otra especie común en los hogares es el potus, que contiene cristales de oxalato de calcio. Su ingesta puede causar irritación intensa en la boca, salivación excesiva, vómito y dificultad para tragar.

Puedes leer: Licencia laboral por fallecimiento de mascota en Colombia: esto dice la ley

Publicidad

En esa misma categoría se encuentra la Dieffenbachia, capaz de provocar inflamación de la lengua y la garganta, dolor oral intenso y complicaciones respiratorias que, en algunos casos, llevan al animal a dejar de alimentarse.

Te puede interesar

Leonardo Angarita lanzó a una perrita desde un quinto piso
Nación

Hombre en Norte de Santander acabó con la vida de una perrita; la lanzó desde un quinto piso

El conmovedor gesto de un adulto mayor con sus perros tras el terremoto en Venezuela
Virales

VIDEO: Abuelito regresó a su casa tras el terremoto en Venezuela para salvar a sus perros

Durante la temporada navideña, la flor de Pascua también representa un riesgo. Su savia lechosa puede ocasionar irritación gastrointestinal, vómito y diarrea si el gato la muerde.

Por su parte, plantas de jardín como las azaleas y las hortensias también pueden resultar peligrosas. Las primeras afectan el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central, mientras que las segundas, si se consumen en grandes cantidades, pueden generar alteraciones neurológicas.

Incluso algunas plantas consideradas beneficiosas para las personas, como la sábila, contienen compuestos como la aloína, que resultan tóxicos para los gatos. Del mismo modo, alimentos de uso cotidiano como la cebolla, el ajo y el puerro nunca deben formar parte de su alimentación.

Por ello, los expertos recomiendan conocer cuáles son las especies potencialmente peligrosas antes de tenerlas en casa y mantenerlas fuera del alcance de las mascotas. Además, ante cualquier signo de intoxicación, como babeo excesivo, vómito, letargo o dificultad para respirar, es fundamental acudir de inmediato al médico veterinario para recibir atención oportuna.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Consejos del hogar

Consejos caseros