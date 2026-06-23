Hombre en Norte de Santander acabó con la vida de una perrita; la lanzó desde un quinto piso

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Leonardo Angarita en las últimas horas, señalado como el responsable de la muerte de una perrita tras lanzarla desde un quinto piso.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Villa del Rosario en Norte de Santander. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la Nación, el suceso tuvo lugar la noche del pasado 10 de junio de 2026. Leonardo Angarita, de 33 años, presuntamente arrojó desde la ventana de un quinto piso a ‘Vaki’, una canina de raza pincher.

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El fuerte impacto contra el suelo le provocó la muerte instantánea a la mascota debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Tras lo ocurrido, fueron los propios propietarios de la mascota quienes identificaron al agresor ante las autoridades.



Según las investigaciones del ente acusador, los dueños de la perrita señalaron a Angarita como la persona que ejecutó la conducta violenta e indicaron el apartamento exacto donde se encontraba refugiado tras los hechos, debido a la indiginación que había al respecto.

Leonardo Angarita Foto: imagen de la Fiscalía General de la Nación

¿Qué pasó con Leonardo Angarita?

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La captura del sospechoso fue realizada por efectivos de la Policía Ambiental y Carabineros en su lugar de residencia. Posteriormente, Leonardo Angarita fue presentado ante la justicia, donde se le imputó el delito de muerte animal agravada.

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Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó el cargo que le fue imputado por la Fiscalía. Sin embargo, dada la naturaleza del delito y el acervo probatorio, un juez de control de garantías determinó que el sujeto debe cumplir una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, esto mientras se realiza la respectiva investigación del caso y se determina su condena.

Gracias a la rápida denuncia de los vecinos, la Policía Nacional intervino oportunamente, evitando que un grupo de personas iracundas llevara a cabo un linchamiento contra el señalado agresor. Según se conoció, varios habitantes del sector comenzaron a reunirse tras enterarse del caso con la intención de tomar represalias contra Angarita.

Es importante recordar que en Colombia existe la Ley 1774 de 2016, la cual reconoce a los animales como seres sintientes y no como objetos, penalizando los actos de crueldad que les causen lesiones o la muerte. Las autoridades instan a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales de denuncia antes de tomar la justicia por mano propia.