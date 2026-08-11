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Más de 5 temblores en Colombia sacuden la madrugada de este martes 11 de agosto

Luego del terremoto de 7.4 registrado el 10 de agosto el país amanece en medio de sismos que mantienen en alerta a miles de ciudadanos.

Temblores en Colombia 11 de agosto
Temblores en Colombia 11 de agosto
Servicio Geológico Colombiano
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Colombia sigue viéndose golpeada por varios temblores luego del terremoto registrado en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 y que deja, hasta el momento, más de 160 muertos en diferentes ciudades.

Y aunque los sismos posteriores no han llegado a la magnitud del devastador terremoto en Chocó, sí han generado nuevas alertas en ciudades donde los ciudadanos no han podido retomar la calma por pensar en nuevas evacuaciones.

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Pues luego de una noche de angustias e incertidumbre, este martes 11 de agosto amaneció en medio de varios temblores de los que, entre las 00:00 y las 6 a.m. ya se reportaban 5 eventos telúricos, de diferentes magnitudes.

El Servicio Geológico Colombiano registró a través de sus canales oficiales los temblores, determinando magnitudes de hasta 3.6 en escala de Richter.

Estos son los 5 temblores en Colombia hoy 11 de agosto

El más reciente, antes de las 6 de la mañana, ocurrió a las 04:03 am, con una magnitud de 3.1 y una profundidad superficial. El epicentro de este fue ubicado en el Océano Pacífico.

Una hora antes, más exactamente a las 2:52 de la madrugada, se presentó un sismo con una magnitud un poco más alta, alcanzando 3.2.

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El SGC detalló que este evento tuvo una Profundidad de 109 km y el epicentro fue en Istmina, departamento del Chocó.

Media hora antes, a las 02:28 de la madrugada del martes el municipio de Los Santos, departamento de Santander, se vio sacudido por un temblor de magnitud 3.6.

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Este lugar suele conocerse por frecuentes temblores, pero el reciente sismo fue sentido con mayor intensidad y alcanzó a generar temor debido al terremoto del lunes.

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Organismos oficiales detallaron que el evento tuvo una Profundidad de 151 kilómetros y no hubo daños o afectación en el lugar de epicentro, pese a que ha sido el más fuerte de las réplicas de esta madrugada.

A las 00:54 am hubo un sismo de magnitud 3.0, y el epicentro fue ubicado en San José del Palmar, en Chocó, donde cientos de ciudadanos entraron en alerta pese aque fue de baja magnitud.

El Servicio Geológico dio un parte de tranquilidad reportando que se trata de una réplica con Profundidad de 95 km, e hizo un llamado a la ciudadanía a estar atentos a los llamados en caso de requerirse una nueva evacuación, al tiempo que pidió a las personas no entrar en pánico para evitar aumentar la tragedia.

El primer temblor de esta madrugada ocurrió a las 00:12 am y tuvo una magnitud considerable de 3.6 en escala de Richter.

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Según los organismos de emergencia, esta réplica fue percibida con mayor intensidad pese a que tuvo una profundidad de 84 km

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El epicentro del temblor fue en San José del Palmar, en Chocó, donde los habitantes dicen haber sentido más de 70 réplicas de baja magnitud pero que mantienen la alerta luego del terremoto.

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